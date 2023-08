buten un binnen Nach Pyro-Ärger: Werder will den Gästeblock im Weser-Stadion verlegen Stand: 07.08.2023 15:49 Uhr

Zur Saison 2024/25 soll der Gästeblock in den Unterrang ziehen. In der anstehenden Saison arbeitet Werder noch mit anderen Sicherheitsmaßnahmen.

Von Karsten Lübben

Das Heimspiel gegen den FC Bayern im Weser-Stadion in der vergangenen Saison ist vielen Werder-Fans in schlechter Erinnerung geblieben. Dies liegt nicht allein an der 1:2-Niederlage der Bremer, sondern vor allem an der zahlreichen Pyro-Technik, die die Bayern-Fans im Gästeblock abbrannten. Aus Sicherheitsgründen mussten die Werder-Fans daher die unteren Reihen in der Westkurve verlassen.

Nun hat der Klub beschlossen, dass am Weser-Stadion bauliche Veränderungen vorgenommen werden sollen. Wie Werders Orga-Chef Tarek Brauer erklärte, ist geplant, den Stehplatzbereich des Gästeblocks in der Westkurve in den Unterrang zu verlegen. Der Sitzplatzbereich der Gästefans soll dafür in den Oberrang wandern.

Das ist ein komplexes Thema. ich bin total zuversichtlich, dass wir da zu einer guten Lösung kommen. Auch mit den Entscheidungsträgern der Stadt. Im nächsten Sommer, also nach dieser Saison, wollen wir das umsetzen. Da müssen auch baurechtliche Genehmigungen eingeholt werden. Das geht nicht von heute auf morgen.

(Tarek Brauer, Geschäftsführer Organisation & Personal)

Vorerst kommt ein Tropfschutz

Für die anstehende Saison will Werder zur Sicherheit der Fans vor dem Gästeblock einen feuerfesten Tropfschutz installieren. Damit soll gewährleistet werden, dass im Untergang keine Personen mehr durch Pyrotechnik gefährdet werden können. Ebenso soll somit verhindert werden, dass Gegenstände aus dem Gästeblock in den Unterrang geworfen werden können.

