buten un binnen Nach Bundesligadebüt: Bremer Basketball-Talent will in die NBA

Colin Schroeder ist in Ostfriesland geboren, in Weyhe aufgewachsen und lebt derzeit in Bremen. Bei den Baskets Oldenburg will der 17-jährige Basketballer durchstarten.

Von Julian Meiser und Dino Bernabeo

Schuhgröße 50, Körpergröße 2,02 Meter: Nachwuchsbasketballer Colin Schroeder ist wahrlich eine Erscheinung. Für sein Alter strahlt der athletische 17-Jährige ein enormes Selbstbewusstsein aus. Nicht nur wegen seiner körperlichen Präsenz.

Schroeder ist ehrgeizig, wirkt zielstrebiger als Gleichaltrige. "Ich war schon immer anders als meine Mitstreiter, als meine Teammates. Ich bin schon immer der Erste in der Halle gewesen", erklärt Schroeder, der im NBBL-Kader der Baskets Juniors eine Führungsrolle einnimmt.

Schroeder fungiert als Kofferträger

Im Sommer 2024 holte Schroeder mit den Baskets die Vizemeisterschaft in der Nachwuchsbundesliga, anschließend wurde er mit der deutschen U18 Nationalmannschaft Europameister in Finnland – wenn auch nur als Ergänzungsspieler. Vor wenigen Wochen folgte das Debüt für die Baskets in der Bundesliga.

Trotz seines Profidebüts ist Power Forward Schroeder weit entfernt davon abzuheben. "Ich bin natürlich der Rookie", ordnet Schroeder seinen ersten Bundesligaeinsatz ein: "Ich durfte Taschen tragen, habe als Letzter was zu essen bekommen. Aber das habe ich in Kauf genommen für so eine spektakuläre Erfahrung."

Schroeders Ziel ist die NBA

"Mein Ziel ist es ganz oben mitzuspielen. Jede Etappe, die ich bis dahin erreiche, ist für mich schon ein Gewinn", sagt Schroeder, der momentan in die 12. Klasse der Bremer Oberschule an der Ronzelenstraße in Horn geht und im angeschlossenen Sportinternat wohnt.

"Ganz oben" ist für Schroeder klar definiert: Später möchte er in der NBA, der US-Profiliga, spielen. So wie Namensvetter Dennis Schröder, der den Sprung aus Norddeutschland zum gefeierten Basketball-Superstar in den Vereinigten Staaten geschafft hat.

Mein Leben brauchte einen Sinn und diesen Sinn habe ich im Basketball gefunden. Immer wenn ich Basketball spiele, blende ich alles aus. Ich vergesse alles, ich bin in meiner Welt. Es ist unbeschreiblich.

Schroeders Trainer bremst die Euphorie

Um nach nach "ganz oben" zu kommen, ist noch viel Arbeit nötig. Auf seinem Talentstatus kann sich Schroeder nicht ausruhen, weiß auch Dimitrios Polychroniadis.

Polychroniadis trainiert die Baskets Juniors, möchte bei seinem Schützling allerdings nichts überstürzen: "Wir müssen ihm erstmal die Zeit geben, zu reifen. Träumen kann man natürlich von allem – auch von der NBA, aber man muss Step by Step machen."

