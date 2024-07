buten un binnen Langjähriger Organisator des Bremen-Marathon gestorben Stand: 05.07.2024 20:00 Uhr

Utz Bertschy war über Jahre hinweg der Macher des größten, alljährlichen Laufspektals in Bremen. Nun ist er im Alter von nur 56 Jahren tödlich verunglückt.

Von Petra Philippsen

15 Mal hatte Utz Bertschy seit 2005 den Bremen-Marathon organisiert, das größte, alljährliche Laufspektakel der Stadt. Der Vorsitzende des Marathon Club Bremen sorgte für die Streckenplanung, besprach sich mit den zuständigen Behörden, akquirierte Sponsoren, machte die Öffentlichkeitsarbeit, war Ansprechpartner und Mädchen für alles. Kurzum, Bertschy war der Macher beim Bremen-Marathon, der den Laden am Laufen und die vielen Helfer bei Laune hielt.

Doch im Frühjahr 2021 war es zum Zerwürfnis mit dem Hauptsponsor des Bremen-Marathons gekommen. So beliebt Bertschy als Typ in der Laufszene auch war, so sehr fehlte ihm die geschäftsmännische Übersicht. Über die Jahre war Bertschy verschiedenen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dienstleistern nicht nachgekommen, was Partner und Sponsoren verärgerte.

Nach dem Aus beim Bremen-Marathon organisierte Bertschy weiter Laufveranstaltungen, blieb seiner großen Leidenschaft treu. Doch nun ist Bertschy im Alter von nur 56 Jahren gestorben, er verunglückte mit seinem Motorrad tödlich. Das bestätigte eine seiner Schwestern buten un binnen.

