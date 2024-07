buten un binnen Knackpunkt Rote Karte: Werders U23 unterliegt Havelse nach 3:1-Führung Stand: 28.07.2024 16:02 Uhr

Beim Regionalliga-Auftaktspiel gegen den TSV Havelse sahen die Bremer schon wie der sichere Sieger aus. Am Ende musste sich die Werder-Reserve aber mit 3:4 (3:1) geschlagen geben.

Von Helge Hommers

Beim Duell in der Fremde hatte der Aufsteiger einen denkbar schlechten Start erwischt: Schon nach sieben Minuten musste Werder-Keeper Sebastian Mielitz, der vor der Saison an die Weser zurückgekehrt war, nach einem Treffer von Havelse-Stürmer Marko Ilic den Ball aus dem Netz holen. Doch die Bremer ließen sich vom frühen Gegentor nicht irritieren – noch in der Anfangsviertelstunde traf Werder-Oldie Cimo Röcker per Kopfball nach einer Ecke zum 1:1-Ausgleich (13. Minute).

Es kam aber noch besser für das Team von Coach Christian Brand – und zwar deutlich besser: Nachdem Torjäger Maik Lukowicz die Partie zugunsten der Bremer (31.) mit einem Abstauber gedreht hatte, baute der 29-Jährige die grün-weiße Führung mit einem Fernschuss nahe der Mittellinie sogar noch aus (39.). Mit einem beruhigenden 3:1-Vorsprung ging der Aufsteiger in die Kabine.

Werder-Oldie Röcker muss vom Platz

Nach dem Seitenwechsel passierte etwa 20 Minuten lang nur wenig. Dann jedoch sah Torschütze und Abwehrspieler Röcker nach groben Foulspiel die Rote Karte (67.). Die Schlussphase absolvierte Werder somit in Unterzahl – und der Platzverweis hatte fatale Folgen: Erst verkürzte Havelse-Angreifer Affamefuna-MichaelIfeadigo eine Viertelstunde vor dem Ende auf 2:3 (76.), dann schnürte der erst kurz zuvor eingewechselte Lorenzo Paldino gegen die zerbröckelte Werder-Defensive einen Doppelpack (81. und 90.+1).

Unmittelbar vor dem Schlusspfiff erhielt zwar noch Havelses Noah Plume die Ampelkarte (90.+5). Am bitteren Ausgang der Partie aus Sicht der Bremer sollte sich aber nichts mehr ändern.

