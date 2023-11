buten un binnen Gänsehaut für Agu: Nach einem Jahr ist Werders Außenverteidger zurück Stand: 02.11.2023 17:54 Uhr

Am Samstag stand Felix Agu erstmals seit dem Oktober 2022 wieder in der Bundesliga auf dem Platz. Der Bremer Außenverteidiger wird sich aber zunächst hinten anstellen müssen.

Von Karsten Lübben

Ole Werner hatte im Sommer so einige Wünsche – längst nicht alle wurden erfüllt. Eigentlich hatte der Werder-Coach sich auf der rechten Seite noch einen neuen Spieler als Alternative für Mitchell Weiser gewünscht. Der Sportliche Leiter Clemens Fritz verwies jedoch auf das schmale Portemonnaie des Klubs. Stattdessen setzte Fritz auf die Rückkehr von Felix Agu.

Nun ist Agu wieder da. Ein ganzes Jahr fiel der Außenverteidiger aufgrund von Problemen mit der Patellasehne aus. Am Samstag wurde er beim 2:0-Sieg gegen Union Berlin eingewechselt. "Das war ein Gänsehautgefühl", sagte Agu am Mittwoch in einer Medienrunde über den Moment, in dem es im Weser-Stadion für ihn wieder auf den Platz ging und die Fans seinen Namen riefen.

Am Ende half bei Agu nur eine OP

Das vergangene Jahr war hart für den 24-Jährigen. Eigentlich sollte er schon nach der WM-Pause wieder zur Verfügung standen. Die konservative Behandlung schlug nicht so an wie erhofft. "Es wurde besser. Aber es war nicht so, dass ich auf dem Platz gedacht habe: 'Okay, so kann ich es mir vorstellen'", erklärte Agu. Anfang Mai fiel daher die Entscheidung für die Operation.

Im Anschluss stand wieder die Schufterei in der Reha an. Agu musste sich durchbeißen. Andere Spieler kamen und gingen. Agu blieb. "Ich war der einzige, der da die ganze zeit festgesteckt hat", blickte er zurück. Jetzt kann Werner wieder auf ihn zählen.

Die Konkurrenz ist nun noch größer

Agus Einsatzchancen sind vorerst aber gering. Weiser ist auf der rechten Seite der Platzhirsch. In der Aufstiegssaison in der 2. Liga setzte Werner ihn auch regelmäßig auf der linken Seite ein. Dort hat Werder im Sommer mit dem Belgier Oliver Deman jedoch einen neuen Stammspieler verpflichtet, sodass Agu sich hier mit Anthony Jung um die Rolle des ersten Ersatzkandidaten duellieren muss.

