Dem VfL Bochum gelingt das Fußball-Wunder Stand: 27.05.2024 23:22 Uhr

Der VfL Bochum bleibt in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Interimstrainer Heiko Butscher dreht die hohe Relegations-Hinspielpleite und setzt sich gegen Fortuna Düsseldorf nach Elfmeterschießen durch.

Der VfL Bochum hat das fast Unmögliche möglich gemacht und bleibt in der Bundesliga. Dank des überragenden Kevin Stöger gelang der Mannschaft von Interimstrainer Heiko Butscher im Relegations-Rückspiel bei Fortuna Düsseldorf ein 6:5 im Elfmeterschießen. Nach der Verlängerung stand ein 3:0 (1:0), damit hatte der VfL die 0:3-Hinspiel-Pleite bereits nach der regulären Spielzeit wettgemacht.

Es war eine Partie, die an Dramatik nicht zu überbieten war. Die vermeintlich chancenlosen Bochumer entwickelten in dieser Partie so viel Energie, wie es ihnen wohl kaum jemand zugetraut hätte. Und die Fortuna? Sie hatte sichtlich Mühe, mit dem Hinspiel-Ergebnis umzugehen und wusste nicht so recht, wie sie agieren sollte. Und diese Unentschlossenheit sollte sich rächen.

Hofmann bricht den Bann

Die Düsseldorfer starteten allerdings mit viel Schwung, wollten keine Zweifel an ihrer guten Ausgangsposition aufkommen lassen. Tanakas Schuss aus 20 Metern, unmittelbar nach dem Anpfiff, wurde zum Glück für den VfL noch zur Ecke abgefälscht. Die Fortuna wirkte selbstbewusster, wacher und angriffslustiger. Die Bochumer mussten langsam ins Spiel finden. Die von den VfL-Fans erhoffte Anfangsoffensive blieb jedenfalls aus.

Die Bochumer erspielten sich in der Folge zwar mehr Ballbesitz, aber gegen die diszipliniert verteidigenden Düsseldorfer fanden sie keine Lücken. Erst nach einem Freistoß von der linken Seite wendete sich das Blatt.

Kevin Stöger flankte auf den zweiten Pfosten, Angreifer Philipp Hofmann brauchte den Ball nur zum 1:0 (19.) über die Torlinie zu drücken. Die Hoffnung für das Team von Heiko Butscher war wieder da.

Daschner scheitert nur knapp

Die Düsseldorfer ließen sich zunächst nicht aus der Ruhe bringen und versuchten ihrerseits immer wieder, vor das gegnerische Tor zu kommen. Es entwickelte sich eine hektische, intensive und auch fehlerhafte Partie, mit einigen Torannäherungen, aber lange Zeit auch ohne nennenswerte Chancen. Die Fortuna verpasste es zunehmend, eigene offensive Akzente zu setzen.

Kurz vor der Pause hatte Bochums Lukas Daschner dann noch eine Gelegenheit, aber sein von einem Düsseldorfer abgefälschten Schuss landete haarscharf neben dem Fortuna-Torpfosten.

Stöger flankt erneut erfolgreich

Nur vier Minuten nach Wiederbeginn war es erneut Daschner, der das Engagement des VfL in einen Treffer hätte ummünzen können. Doch sein Schuss aus acht Metern wurde von Verteidiger Tim Oberdorf erneut abgefälscht.

Die Bochumer versuchten weiterhin alles, zu weiteren Tormöglichkeiten zu kommen und wurden immer dann gefährlich, wenn sie mit Flanken agieren konnten. Und so entstand auch der zweite Treffer für den VfL. Stöger flankte von der rechten Seite, Hofmann war im Strafraum der dankbare Abnehmer und verwandelte aus kurzer Distanz zum 2:0 (66.) für den VfL.

Zimmermann bekommt den Ball an den Arm

Die Nerven der Fortuna-Spieler lagen nun blank und sollten nur vier Minuten später noch mehr beansprucht werden. Wieder nach einer Flanke Stögers, dieses Mal von der linke Seite, flog Matthias Zimmermann im Düsseldorfer Strafraum an den abgespreizten Arm. Den fälligen Elfmeter verwandelte Stöger souverän zum 3:0 (70.) für den VfL. Damit war das Hinspiel-Ergebnis egalisiert.

Die Fortuna wirkte danach naturgemäß nervös und flattrig, während die Bochumer gewillt wahren, das (Fußball-) Wunder zu schaffen und die Relegation in der regulären Spielzeit für sich zu entscheiden. Doch das Thioune-Team konnte sich in die Verlängerung retten.

Doppelchance für Düsseldorf

Auch in der ersten Hälfte der Verlängerung waren die Bochumer das deutlich aktivere Team, das allerdings erfolglos versuchte, den vierten Treffer zu erzielen. Die Düsseldorfer kämpften dagegen ums Überleben und schienen sich nur noch ins Elfmeterschießen retten zu wollen.

In der zweiten Hälfte der Verlängerung bäumte sich auch die Fortuna nochmal auf, hatte in nahezu letzter Sekunde eine viel versprechende Doppelchance, scheiterte aber an den der aufopferungsvoll kämpfenden Bochumer Defensive. Das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen.

Bochum-Türhüter Andreas Luthe konnte gleich den ersten Versuch von André Hofmann parieren. Aber auch Florian Kastenmeier parierte den dritten Bochumer Elfmeter von Erhan Masovic. Den letzten Elfmeter für Düsseldorf verschoss Takashi Uchino.