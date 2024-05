30. Düsseldorf ist von dem Gegentreffer wenig beeindruckt, kommt aber noch nicht wirklich produktiv nach vorne. Aktuell gilt das jedoch auch für den VfL.

27. Auf der rechten Seite wird Klaus von Zimmermann eingesetzt und hat etwas Platz. Seine Flanke kann von Schlotterbeck zur Ecke abgewehrt werden, die dann keine Gefahr bringt.

25. Oermann bekommt die Kugel gegen Tzolis nicht geklärt und der Torjäger kann so von links an das Sechzehnereck ziehen. Sein Flachschuss aus 16 Metern landet dann jedoch direkt in den Armen von Luthe, der damit kein Problem hat.

24. Nach einem Ballgewinn von Hofmann versucht es Daschner ganz frech mit einem Schuss von der Mittellinie. Allerdings trifft er das Leder überhaupt nicht und Kastenmeier kann den Rückpass locker annehmen.

22. Beinahe bekommt Hofmann die große Chance auf den Anschlusstreffer. Er pflückt sich eine Flanke von links am Fünfmeterraum runter, wird dann aber gerade noch so von Iyoha gestört, weshalb dann Oberdorf klären kann.

20. Damit hat der VfL das Spiel natürlich komplett angezündet. Und es stellt sich die Frage, ob die Fortuna doch noch das große Flattern bekommt? Ein Kopfball von de Wijs nach Tzolis-Freistoß geht weit über das Tor.

18. Philipp Hofmann Bochum Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Philipp Hofmann

Da ist der so wichtige Treffer für Bochum. Aus dem linken Halbfeld bringt Stöger einen Freistoß in den Strafraum. Dort segeln mehrere Spieler unten durch und so kommt Hofmann, ohne springen zu müssen, am Fünfmeterraum mit dem Kopf an die Kugel und versenkt diese unhaltbar für Kastenmeier im Netz. Ist das der Beginn der Aufholjagd?

16. Der VfL kann schnürt die Fortuna durchaus hinten ein, doch die vielen Hereingaben finden im Strafraum noch keinen Abnehmer. Seit geraumer Zeit kommt nun auch Düsseldorf mal wieder nach vorne, doch Tzolis foult Passlack.

14. Die Herangehensweise ist klar, trägt aber noch keine Früchte. Links wird Wittek im Halbfeld freigespielt, der dann sofort die Flanke in den Sechzehner schlägt. Noch sind diese Hereingaben aber viel zu unpräzise.

12. Einen Abpraller bekommt in halblinker Position Stöger. Sein Schuss aus 25 Metern geht aber klar rechts vorbei, Kastenmeier muss nicht eingreifen.

10. Bochum will über lange wie hohe Schläge nach vorne kommen. Zu Hofmann stößt dann oft Losilla dazu, während rechts Passlack hinterläuft.Daschner soll dann auf die zweiten Bälle gehen.

8. Tim Oermann Bochum Gelbe Karte für Tim Oermann (VfL Bochum)

Die Karten scheinen heute locker zu sitzen. Oermann vertändelt einen Ball in der eigenen Hälfte gegen Tzolis und hält diesen dann fest. Für das taktische Vergehen wird der Verteidiger verwarnt.

6. Es ist viel Energie drin in dieser Anfangsphase, den Gästen ist anzumerken, dass sie mit aller Macht einen frühen Treffer wollen. Aktuell hält die Fortuna aber gut dagegen, steckt auch in den Zweikämpfen gegen motivierte Bochumer nicht zurück.

5. Philipp Hofmann Bochum Gelbe Karte für Philipp Hofmann (VfL Bochum)

Hofmann verhindert die schnelle Ausführung eines Freistoßes und wird dafür bereits früh verwarnt. Ab jetzt muss sich der Stürmer zurückhalten.

4. Aus dem Fortuna-Block zieht nach einer Choreographie Rauch auf das Spielfeld. Nach einer kurzen Unterbrechung kann es dann jedoch weitergehen.

2. Es gibt gleich die erste gute Chance für Düsseldorf, nachdem Ordets einen langen Ball unterläuft. Der Schuss von Tanaka aus 20 Metern wird noch abgefälscht, so geht dieser klar rechts vorbei. Da wäre eventuell auch ein Abspiel zum doch ziemlich freien Klaus möglich gewesen.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Bochum hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Deniz Aytekin den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Wenn man den Bochumern Mut machen möchte, dann kann man auf das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams, außerhalb des Hinspiels dieser Relegation, blicken. Im März 2021 spielte man in Düsseldorf in der 2. Bundesliga gegeneinander und der VfL gewann glatt mit 3:0, was heute zur Verlängerung reichen würde. Zoller, Holtmann und Novothny hießen die Torschützen, keiner davon kann heute noch helfen. Von damals sind bei Düsseldorf noch Kastenmeier, Zimmermann, Sobottka und Klaus dabei, in Bochum hat nur noch Losilla Erinnerungen an das Spiel.

Auf der anderen Seite versucht man, genau dieses Wunder irgendwie möglich zu machen. Das Hinspiel verlief aus Bochumer Sicht katastrophal, hinten zeigte man sich anfällig, auch Keeper Luthe sah nicht immer sicher aus, und vorne ideenlos. So kann es nichts werden mit dem Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse. Bereits direkt nach Spielschluss haben die Akteure des VfL klargemacht, dass es ein Wunder in diesem Rückspiel braucht. Auf dem Weg dahin kann es natürlich nur eine Richtung geben, nämlich zum Tor von Kastenmeier. Dabei besteht natürlich die große Gefahr, sich mit einem Konter von Düsseldorf bereits früh auch das letzte Fünkchen Hoffnung rauben zu lassen.

Über diesem Spiel steht nur eine große Frage: Schafft Bochum ein Wunder? Das Hinspiel hat die Fortuna klar mit 3:0 für sich entschieden, aufgrund vor allem der defensiven Stabilität, die Düsseldorf vor vier Tagen gezeigt hat, käme es doch sehr überraschend, wenn sie sich heute drei Tore fangen. Dazu sind die Gastgeber seit nun acht Partien ungeschlagen, sind daher mit einem großen Selbstvertrauen ausgestattet. Alles andere als ein Aufstieg in die Bundesliga wäre nach dem ersten Aufeinandertreffen mit Bochum so nun schon eine große Enttäuschung für F95.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Düsseldorf nimmt Trainer Daniel Thioune im Vergleich zum Hinspiel keine Veränderungen vor, warum sollte er auch. Damit ist es das übliche 4-1-4-1 bei der Fortuna. Unverändert fehlen Gavory und Siebert verletzungsbedingt. Auf der anderen Seite hingegen rotiert Bochum-Coach Heiko Butscher auf drei Positionen. Bernardo, Osterhage und Asano werden durch Oermann, Losilla und Daschner ersetzt. Bernardo fehlt dabei aufgrund einer Gelbsperre, dazu kommt auch der aus internen Gründen nicht berücksichtigte Riemann, weshalb Luthe erneut im Tor steht.