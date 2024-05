buten un binnen Kampf um Regionalliga beginnt: Wie schafft Werders U23 den Aufstieg? Stand: 26.05.2024 06:17 Uhr

Um 14 Uhr treffen die Bremer auf Platz 11 im ersten ihrer zwei Aufstiegsspiele zur Regionalliga auf Altona 93 aus Hamburg. Wir erklären den Modus der Dreierrunde.

Von Helge Hommers

Nach dem krachenden Abstieg aus der Regionalliga-Nord stürmte die grün-weiße U23 geradezu durch die Bremen-Liga. Alle 30 Spiele entschieden die Bremer für sich, gleich neunmal gewann das Team von Trainer Christian Brand zweistellig. Ganze 213 Tore erzielte die Werder-Reserve, allein 50 Treffer gingen auf das Konto von Rekord-Torjäger Maik Lukowicz.

Zwei steigen auf, einer guckt in die Röhre

Trotz der ungefährdeten Meisterschaft müssen die Bremer eine Aufstiegsrunde bestreiten, um in der kommenden Saison wieder in der Regionalliga aufzulaufen. Die Konkurrenten um die Rückkehr in die Viertklassigkeit sind Altona 93, Meister der Oberliga Hamburg, und der SV Todesfelde, Titelträger der Flens-Oberliga in Schleswig-Holstein.

Alle Teams treffen im Modus "Jeder-gegen-Jeden" aufeinander. Die nach dem Ende der Dreierunde beiden besten Teams steigen auf, das drittplatzierte Team bleibt hingegen in seiner jeweiligen Oberliga. Haben die Mannschaften nach dem letzten Spieltag aller die gleiche Punktanzahl, entscheidet die Tordifferenz. Ist auch die identisch, zählen die eigenen Treffer. Falls dann immer noch Teams die gleiche Bilanz aufweisen, entscheiden die Elfmeterschießen, die vorsichtshalber nach jedem Spiel absolviert werden.

Der Spielplan meint es gut mit Werder

Sollte Werder also eines seiner beiden Spiele gewinnen, stehen die Chancen hoch, dass die Bremer den Ausrutscher-Abstieg vom Vorjahr wieder vergessen machen. Ein Trumpf für die Grün-Weißen stellt zudem der Spielplan dar: Weil Werder am 2. Spieltag der Aufstiegsrunde pausiert, können die Bremer entspannt das direkte Duell der Kontrahenten aus Altona und Todesfelde verfolgen.

Je nachdem, wie die erste eigene Partie ausgeht, könnte Werder rechnerisch danach schon die Regionalliga-Qualifikation in der Tasche haben. Und falls das nicht der Fall ist, wissen die Grün-Weißen immerhin, ob im letzten Spiel ein Sieg für den Aufstieg notwendig ist — oder ob bereits ein Unentschieden reicht.

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord Anstoßzeit Ansetzung Spielort Sonntag, 26. Mai (14 Uhr) Werder U23 — Altona 93 Platz 11 in Bremen Mittwoch, 29. Mai (19:30 Uhr) Altona 93 — SV Todesfelde Adolf-Jäger-Kampfbahn in Hamburg-Altona Sonntag, 2. Juni (15 Uhr) SV Todesfelde — Werder U23 Joda-Sportpark in Todesfelde

