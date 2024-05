buten un binnen Werders U23 schlägt Altona knapp im 1. Regionalliga-Aufstiegsduell Stand: 26.05.2024 15:53 Uhr

Die Bremer gewannen ihre Auftaktpartie in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages auf Platz 11 fiel auf kuriose Art und Weise.

Vor rund 2.400 Zuschauern bestimmte Werder von Anfang an das Spielgeschehen. Noch nicht einmal 180 Sekunden waren am Sonntagnachmittag gespielt, als die Bremer über Leon Opitz erstmals zum Abschluss kamen. Doch der zu mittig platzierte Schuss des schon bundesliga-erfahrenen Youngsters stellte Altona-Torhüter Dennis Lohmann vor keine großen Probleme (3. Minute).

Schwarz trifft per Abpraller zur Werder-Führung

Bis zur nächsten grün-weißen Torchance sollte es dauern — doch die hatte es in sich, wenn auch dank tatkräftiger Mithilfe der gegnerischen Defensive: Bei einem überhasteteten Klärungsversuchs des Altona-Verteidigers Abdul Koudousse Saibou im eigenen Fünfmeterraum streckte Werders Ricardo-Felipe Schwarz den Fuß aus — und beförderte so den Ball kurios per Abpraller über den verdutzten Gäste-Keeper Lohmann hinweg ins Tor (22.).

Mit der Führung im Rücken blieben die Bremer am Drücker. Vor allem der quirlige Kein Sato stellte Altona das ein ums andere Mal vor Probleme. Ein besonders gefährlicher Schuss des Japaners hüpfte aber knapp neben den Pfosten (28.). Altona hingegen näherte sich nur selten dem grün-weißen Sechzehner. Folgerichtig blieb der Meister der Hamburger Oberliga ohne eigenen Torschuss in den ersten 45 Minuten.

Erste Torchance für Altona

Zog im Werder-Mittelfeld die Fäden: U23-Akteur Mikail Murat Polat (links).

Nach dem Seitenwechsel nahm die Intensität zu. Foulspiele auf beiden Seiten führten wiederholt zu Unterbrechungen. Die erste Chance im zweiten Abschnitt erspielten sich allerdings die Gäste: Nach feinem Zusammenspiel kam Veli Sulejmani aus guter Position nahe des Werder-Sechzehners zum Schuss, zielte jedoch zu hoch und feuerte den Ball weit über das grün-weiße Gehäuse (58.).

Altona schien nun auf den Geschmack gekommen zu sein und verbuchte wenig später aus der Distanz die nächste Chance. Doch der wuchtige Fernschuss von Bujar Sejdija zischte knapp am Werder-Tor vorbei (68.). Die Bremer wiederum gingen kein Risiko ein und suchten vor allem über Konter oder Standardsituationen den Weg nach vorne. Sowohl Jakob Löpping (76.) als auch Schwarz (78.) und der eingewechselte Mika Eickhoff per Kopfball (80.) zielten aber zu ungenau.

Werder lässt nichts mehr anbrennen

Auf der Gegenseite musste Werder-Keeper Eduardo dos Santos Haesler nach einem Schuss aus dem Gewühl heraus erstmals richtig eingreifen, parierte den abgefälschten Versuch aber sicher (83.). Auch in den letzten Spielminuten ließen die Bremer nichts anbrennen und brachten die knappe Führung souverän über die Zeit. Letztendlich war es ein angesichts der einseitigen ersten Hälfte verdienter, aber auch glanzloser Sieg für das Team von Werder-Trainer Christian Brand.

Nach der Partie mussten die Kontrahenten noch im Elfmeterschießen, das bei einer möglichen Punkt- und Torgleichheit am Ende der Runde über den Aufstieg entscheidet, gegeneinander antreten. Beim Duell vom Punkt behielt der Gast mit 4:3 die Oberhand: Während bei Altona alle Schützen trafen, vergaben auf Seiten der Bremer erst Schwarz und im fünften Versuch auch Löpping.

Altona muss gegen Todesfelde gewinnen

Während die Bremer am zweiten Spieltag der Aufstiegsrunde pausieren, trifft Altona in Hamburg auf den SV Todesfelde (Mittwoch, 19:30 Uhr). Falls Altona auch das zweite Spiel verliert oder nur Unentschieden spielt, ist der Werder-Reserve der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Am dritten und letzten Spieltag bekommen es die Grün-Weißen dann selbst mit dem schleswig-holsteinischen Vertreter aus Todesfelde zu tun.

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord Anstoßzeit Ansetzung Spielausgang Spielort Sonntag, 26. Mai (14 Uhr) Werder U23 — Altona 93 1:0 Platz 11 in Bremen Mittwoch, 29. Mai (19:30 Uhr) Altona 93 — SV Todesfelde Adolf-Jäger-Kampfbahn in Hamburg-Altona Sonntag, 2. Juni (15 Uhr) SV Todesfelde — Werder U23 Joda-Sportpark in Todesfelde

