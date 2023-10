buten un binnen Furiose Fischtown Pinguins feiern Kantersieg gegen Schwenningen Stand: 01.10.2023 16:13 Uhr

In der heimischen Eisarena gewinnen die Bremerhavener gegen die Schwenninger Wild Wings mit 6:0 (2:0, 2:0, 2:0). Sowohl Ziga Jeglic als auch Alex Friesen trafen doppelt.

Starker Auftritt der Fischtown Pinguins: Nur zwei Tage nach der 0:3-Niederlage in Nürnberg gewannen die Bremerhavener ihr Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings am Sonntag mit 6:0 (2:0, 2:0, 2:0). Mit nun sieben Punkten nach sechs Spielen liegt das Team von Trainer Thomas Popiesch auf dem 10. Platz in der Deutschen Eishockey Liga.

Pinguins kommen stark aus der Kabine

In der heimischen Eisarena gelang den Pinguins ein Start nach Maß. Schon nach rund 150 Sekunden traf Ziga Jeglic per Penalty ins rechte obere Eck zum frühen 1:0. Doch es kam noch besser für die Bremerhavener: In Überzahl baute Felix Scheel nach einem Abpraller nur wenige Zeigerumdrehungen später die Führung aus (8. Minute).

Im Mitteldrittel kamen die Hausherren erneut mit reichlich Dampf aus der Kabine. Innerhalb von nicht einmal 120 Sekunden schnürte Alex Friesen einen Doppelpack (22. im Powerplay und 24.). Und auch im letzten Spielabschnitt blieben sich die Pinguins treu: Erst baute Kapitän Jan Urbas die Führung weiter aus (44.), nur kurz darauf erzielte Jeglic ebenfalls seinen zweiten Treffer des Tages zum 6:0-Endstand (47.).

