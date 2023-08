buten un binnen Frauen des ATS Buntentor scheiden im DFB-Pokal gegen den HSV aus Stand: 13.08.2023 17:41 Uhr

Die Bremerinnen gingen gegen den Zweitligisten zunächst durch Paula Rößeling in Führung, kassierten letztlich aber eine klare Niederlage. Am Ende hieß es 1:4.

Die Frauen des ATS Buntentor haben sich in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal verabschiedet. Am Sonntag verloren die Bremerinnen gegen den Hamburger SV mit 1:4.

Der ATS ging dabei zunächst durch Paula Rößeling in der 21. Minute in Führung und konnte diese auch mit in die Halbzeit nehmen. Im zweiten Durchgang kassierte der Regionalligist jedoch gleich vier Gegentreffer. Zunächst glich Dana Celine Marquardt in der 60. Minute aus, ehe die 25-Jährige für den Regionalligisten aus Hamburg nur zwei Minuten später das 2:1 schoss. Pauline Machtens (79.) und Emilia Hirche (89.) erzielten die weiteren Tore für den HSV.

Mehr zum Thema: