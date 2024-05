Fragen & Antworten Football-Flair im Weser-Stadion: Alle Infos zum Gastspiel in Bremen Stand: 30.05.2024 15:20 Uhr

Am Sonntag empfangen die Hamburger Sea Devils in der Werder-Heimstätte die Paris Musketeers. Wir blicken auf das Rahmenprogramm, den Ticketverkauf und — ein bremisches Brüder-Duo.

Von Helge Hommers

In welchem sportlichen Rahmen findet das Spiel statt?

Bei der Partie handelt es sich um eine Begegnung der European League of Football (ELF). Die American Football-Liga ist im Jahr 2020 gegründet worden. Am vergangenen Wochenende begann die inzwischen fünfte Saison. 17 europäische Mannschaften aus neun verschiedenen Nationen nehmen an der ELF teil, sieben Teams kommen aus Deutschland. Aufgeteilt sind die Vereine in drei sogenannte Conferences.

Die Sea Devils sind eines der acht Gründungsmitglieder. Beim Saisonauftakt in Prag schlugen die Hamburger die Lions mit 31:21. In Bremen bestreiten die Sea Devils gegen die Musketeers, die noch ohne Saisoneinsatz sind, ihre erste Heimpartie. Spielbeginn — oder wie es im Football-Sprech heißt: Face off — ist um 13 Uhr.

Am vergangenen Wochenende gewannen die Sea Devils (weiße Trikots) ihr Auswärtsspiel in Prag.

Das Weser-Stadion ist der erste Halt auf der "Nord-Tour" der Sea Devils. Weitere Stationen auf der Heimspiel-Reise der Footballer sind Hannover, Lübeck und das Volksparkstadion in Hamburg sowie das kroatische Šibenik als internationaler Standort. Grund dafür, dass die "Seeteufel" nur eine Partie in ihrer sportlichen Heimat absolvieren, ist ein Stadion-Problem. Denn in Hamburg verfügt der Verein nicht über eine geeignete Football-Arena.

In der bisherigen Heimstätte, dem Stadion Hoheluft im Stadtteil Eppendorf, gab es laut eines Berichts der "Hamburger Morgenpost" vermehrt Lärmbeschwerden von Anwohnern. Zudem sei auch die dortige Infrastruktur nicht zufriedenstellend gewesen. Die "Sea Devils" wollen offenbar aus der Not eine Tugend machen und Menschen auch außerhalb der Hamburger Stadtgrenzen für ihren Sport begeistern.

Das Bremer Weser-Stadion bietet die perfekte Bühne für unsere Mission, Menschen im Football zusammenzubringen und einen einzigartigen Tag mit uns zu verbringen.

(Sea Devils-Manager Mark Weitz)

Auch EFL-Chef und TV-Experte Patrick Esume freut sich auf das Gastspiel in Bremen — und das aus gutem Grund: "In und um Bremen begann der deutsche Football", betonte Esume bei einer Pressekonferenz. Genauer gesagt: im Land Bremen, denn im Jahr 1979 wurde in Bremerhaven einer der ersten deutschen Football-Vereine gegründet.

Was viele nicht wissen: Die Bremerhaven Seahawks waren sogar eines der Gründungsmitglieder der Football-Bundesliga.

(EFL-Chef und TV-Experte Patrick Esume)

Laut der Sea Devils sind bislang 12.500 Tickets verkauft worden. Die Veranstalter hoffen jedoch darauf, zwischen 25.000 und 30.000 Football-Fans im Weser-Stadion zu empfangen. In der vergangenen Saison kamen 32.500 Zuschauer zum Gastspiel im Hamburger Volksparkstadion, was einen neuen EFL-Rekord bedeutete.



Online sind die Tickets ermäßigt ab 16 Euro und für Vollzahler ab 20 Euro erhältlich. Am Spieltag selbst öffnet zudem ab 10 Uhr eine Tageskasse.

Hofft auf viele Zuschauer beim Football-Gastspiel in Bremen: EFL-Chef und TV-Experte Patrick Esume.

Ja, und zwar gleich zwei: Im Kader der Sea Devils steht mit Kai Binnemann und Nils Binnemann ein Brüder-Duo, das in der Region seine Wurzeln hat. Während Linebacker Kai in Osterholz-Scharmbeck geboren ist, kam Defensive Tackle Nils in Bremen zur Welt.



Ihre ersten Footballer-Schritte gingen die beiden Defensivspieler bei den Ritterhude Badgers. Anfang des Jahres wechselte das Duo nach Hamburg. Vor allem Nils Binnemann freut sich auf das Gastspiel in Bremen: "Das wird wahrscheinlich das größte Spiel meiner Karriere", sagte der 25-Jährige.

Vor allem in den USA gehören die Tailgate-Partys zum festen Bestandteil eines jeden Football-Spiels.

Wie es sich für ein richtiges Football-Event gehört, soll es auch weit weg vom Rasen hoch hergehen. Angelehnt an die US-amerikanischen Tailgate-Partys steigt laut der Sea Devils rund um das Weser-Stadion ab 10 Uhr ein "Football-Festival". Der Eintritt zu der Pre-Party ist kostenlos und somit auch für Bremerinnen und Bremer, die kein Ticket für das Spiel besitzen, zugänglich.

Die Besucher erwartet laut Veranstalter etwa ein Merchandise-Zelt, eine Hüpfburg und Essens- sowie Getränkestände. Zudem wird eine "Experience Area" aufgebaut, in der Football-Fans ihr Talent testen können. "Man kann ein Fieldgoal kicken, man kann versuchen, einen O-Liner wegzuschieben", sagt Sea Devils-Manager Weitz.

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 12. März 2024, 18:06 Uhr