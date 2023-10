buten un binnen Fischtown Pinguins holen souveränen 5:2-Heimsieg gegen die Kölner Haie Stand: 08.10.2023 17:50 Uhr

Jan Urbas und Ross Mauermann trafen am Sonntag gegen die Kölner jeweils doppelt. Die Haie konnten zwar zweimal noch verkürzen, doch große Spannung kam nicht mehr auf.

Jan Urbas und Ross Mauermann trafen am Sonntag gegen die Kölner jeweils doppelt. Die Haie konnten zwar zweimal noch verkürzen, doch große Spannung kam nicht mehr auf.

Die Fischtown Pinguins haben am Sonntagnachmittag in der Eisarena ihr Heimspiel gegen die Kölner Haie gewonnen. Ross Mauermann brachte die Bremerhavener im ersten Drittel in Führung. Bei einer Chance von Markus Vikingstad konnte Kölns Keeper Mirko Pantkowski noch parieren. Mauermann nutzte den Abpraller jedoch, um das 1:0 für die Pinguins zu erzielen. Mit diesem Resultat ging es auch in die erste Pause.

Früh zu Beginn des zweiten Drittels konnte Jan Urbas auf 2:0 erhöhen. Mit einem wuchtigen Schuss ließ er Pantkowski keine Chance (25.). Wenig später erzielte Nicholas Jensen nach einem Zuspiel von Ziga Jeglic das 3:0 (27.).

Köln kann zweimal verkürzen – kommt aber nicht in Schlagdistanz

Noch vor dem Ende des zweiten Drittels konnten die Kölner allerdings auf 3:1 verkürzen. Und das, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt aufgrund einer Zeitstrafe für Robin van Calster in Unterzahl auf dem Eis standen. Schütz tauchte in der 40. Minute frei vor Pinguins-Keeper Kristers Gudlevskis und gab mit seinem Tor den Kölnern neue Hoffnung für das letzte Drittel.

Mit seinem zweiten Treffer sorgte Urbas für die in Überzahl spielenden Bremerhavener in der 46. Minute nach einer Vorlage von Jensen für die Entscheidung. Als wiederum die Kölner aufgrund einer Zwei-Minuten-Strafe für die Pinguins in Überzahl spielten, nahmen sie auch noch den Torwart aus dem Spiel, um in der Offensive mit gleich zwei Spielern mehr angreifen zu können. Der Mut hat sich gelohnt, denn Louis-Marc Aubry konnte auf 2:4 verkürzen (55.). Nur wenige Sekunden später erzielte Mauermann mit seinem zweiten Treffer jedoch den 5:2-Endstand.

Ihr nächstes Spiel bestreiten die Bremerhavener am Freitag (19:30 Uhr) zu Hause gegen die Adler Mannheim.

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit sportblitz, 8.Oktober 2023, 19:30 Uhr