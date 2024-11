buten un binnen Fischtown Pinguins fahren Auswärtssieg in Köln ein Stand: 15.11.2024 21:55 Uhr

Am 16. Spieltag der DEL-Saison hat die Mannschaft von Alexander Sulzer in Köln ein 3:1 geholt. Die Haie kamen erst im letzten Drittel erfolgreich zum Abschluss.

Nach dem 5:0-Erfolg in der Champions Hockey League gegen Skelleftea haben die Pinguins am Freitagabend wieder einen starken Auftritt in Köln hingelegt. Beim 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) trafen Florian Herrmann, Dominik Uher und Jan Urbas für Fischtown.

In der Tabelle ziehen die Pinguins damit an den zweitplatzierten Ingolstädtern vorbei. Bereits am Sonntag geht es für die Pinguins in der Liga weiter. Um 14 Uhr kommt das Team von Red Bull München nach Bremerhaven. Die Münchner stehen aktuell auf dem vierten Platz der DEL-Tabelle.

