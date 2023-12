buten un binnen Eishockey-Wahnsinn in Bremerhaven: Pinguins gewinnen wildes Nordderby Stand: 30.12.2023 19:06 Uhr

Gegen die Grizzlys Wolfsburg lagen die Bremerhavener zwischenzeitlich schon mit drei Toren zurück. Am Ende aber gewann Fischtown mit 6:5 (1:2, 1:2, 3:1) nach Verlängerung.

Im Duell mit den Niedersachsen gingen die Gäste durch Luis Schinko früh in Führung (5. Minute). Zwar glich Felix Scheel nur wenige Zeigerumdrehungen später für die Bremerhavener aus (8.), doch nach einer Viertelstunde brachte Jimmy Martinovic die Grizzlys wieder in Front (15.).

Pinguins-Doppeltorschütze Colt Adam Conrad war der Matchwinner im Duell mit den Grizzlys Wolfsburg.

Im Mitteldrittel bauten Spencer Machacek (22.) und Nolan Zajac im Power-Play (28. ) den Vorsprung der Gäste weiter aus. Zur Freude der Heimfans in der Eisarena gelang Phillip Bruggisser in Überzahl immerhin noch der 2:4-Anschlusstreffer (34.).

In den letzten 20 Minuten schafften die über weite Strecken überlegenen Pinguins durch Christian Wejse (41. im Power-Play) und Colt Adam Conrad (34.) den verdienten Ausgleich. Die Crunchtime begann und in der legten erneut die Gäste durch Darren Archibald (54.) vor. Eine Minute vor Ende markierte wiederum Nicholas Jensen mit dem dritten Pinguins-Treffer in Überzahl an diesem Tag das Tor zum 5:5. Doch damit nicht genug: Nur eine Minute nach Beginn der Verlängerung schoss Conrad die Pinguins mit einem Schlenzer aus spitzem Winkel zum Overtime-Sieg.

Pinguins verlieren die Tabellenspitze

Der Triumph im Nordderby war bereits der achte Sieg in Serie für das Team von Trainer Thomas Popiesch. Trotzdem mussten die Bremerhavener im Fernduell mit den Eisbären Berlin die Tabellenspitze abgeben. Der Rekordmeister gewann beim ERC Ingolstadt 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) und verdrängte die Pinguins von Platz eins.

Schon am Dienstag sind die Pinguins erneut gefordert: Um 19:30 Uhr treffen die Bremerhavener auswärts auf die Nürnberg Ice Tigers.

