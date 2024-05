buten un binnen Eisbären-Macher Ruttmann verlässt Bremerhavener Basketballer Stand: 16.05.2024 12:00 Uhr

Der Geschäftsführer der Eisbären Bremerhaven verlässt den Zweitligisten auf eigenen Wunsch. Nils Ruttmann war im Verein zehn Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Einsatz.

Von Helge Hommers

"Für mich ist es an der Zeit, mich einer neuen Aufgabe zu widmen", sagte der 42-Jährige in einer Pressemitteilung. Nach eigener Aussage kosteten Ruttmann die vergangenen zehn Jahre "sehr viel Kraft" — in besonderem Maße während der Corona-Pandemie.

War seit 2014 bei den Eisbären Bremerhaven tätig: Nils Ruttmann.

Die Eisbären suchen nun nach an einer Interimslösung. Laut des Vereins aus der ProA soll Ruttmann die nachfolgenden Verantwortlichen so lange begleiten, bis sie entsprechend eingearbeitet sind. Im Zuge dessen kündigten die Bremerhavener zudem mehrere Veränderungen "im sportlichen Bereich" an.

Im Jahr 2014 begann Ruttmann als Jugendtrainer sein Engagement bei den Eisbären. Nach zwischenzeitlichen Tätigkeiten als Nachwuchskoordinator und Nachwuchsleiter wechselte er schließlich vor fünf Jahren in die Geschäftsführung der Bremerhavener.

