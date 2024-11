buten un binnen Eisbären Bremerhaven verpflichten neuseeländisches Basketball-Talent Stand: 26.11.2024 18:00 Uhr

Nach dem großen Umbruch im Sommer stößt ein weiterer Neuzugang zu den Eisbären: Der Neuseeländer Anzac Rissetto wechselt aus Australien nach Bremerhaven.

Von Julian Meiser

2,08 Meter groß, 113 Kilogramm schwer und 23 Jahre alt – das ist Anzac Rissetto. Der aus Auckland stammende Center gehört fortan zum Basketball-Kader der Eisbären. Sein Vertrag gilt bis zum Ende der aktuellen Saison.

Neuzugang Rissetto soll schon beim Heimspiel gegen Phoenix Hagen am Samstagabend (30. November) zum Einsatz kommen.

Rissetto bringt reichlich internationale Erfahrung mit

Rissetto spielte zuletzt für die Knox Raiders in Australien. Davor war er unter anderem für South East Melbourne Phoenix (Australien), die Taranaki Steelformers Airs (Neuseeland) und die University of North Carolina at Charlotte (USA) aufgelaufen.

Zur Personalie Rissetto heißt es seitens der Eisbären: "Mit Stationen in Neuseeland, den USA und Australien bringt Rissetto nicht nur physische Präsenz, sondern auch wertvolle internationale Erfahrung in das Team. Er nimmt bereits am Teamtraining teil, um sich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten."

Ich bin sehr glücklich hier zu sein und kann es kaum erwarten, das erste Spiel zu bestreiten.

(Eisbären-Neuzugang Anzac Rissetto)

