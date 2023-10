buten un binnen Eisbären Bremerhaven fiebern Heimspiel in Bremer Stadthalle entgegen Stand: 19.10.2023 16:08 Uhr

Der Start in die neue Saison der ProA ging für die Bremerhavener Basketballer mächtig schief. Beim Spiel in Bremen am Samstag (18 Uhr) gegen die Artland Dragons soll die Trendwende gelingen.

Von Karsten Lübben

Das hatten sich die Eisbären Bremerhaven anders vorgestellt. Als Ziel für diese Saison gab Adrian Breitlauch bei seinem Besuch im Sportblitz Ende September aus, dass die Eisbären am Ende der Saison zu den besten vier Teams in der ProA gehören.

Der Start in die Saison ging für die Bremerhavener jedoch ordentlich daneben. In den ersten drei Partien gegen die Baskets Koblenz (86:95), die Knights Kirchheim (73:87) und die Gladiators Trier (76:89) haben sie drei Niederlagen kassiert.

Besser soll es nun am Samstag um 18 Uhr gegen die Artland Dragons aus Quakenbrück laufen. Für die Partie während des Freimarkts ziehen die Bremerhavener erneut in die Bremer Stadhalle um. Laut Angaben des Klubs wurden bisher 1.600 Tickets für die Partie verkauft. Eisbären-Kapitän Robert Oehle fiebert der Partie schon entgegen.

Wir freuen uns darauf. Ich finde die Halle super. Sie hat schöne steile Ränge. Man hat eine super Aussicht aufs Spielfeld und die Atmosphäre ist toll. Ich kenne es noch aus Erstliga-Zeiten. Da war sie rappelvoll. Ich hoffe, dass wir sie am Wochenende gut vollkriegen.

(Robert Oehle im Gespräch mit buten un binnen)

Nach dem Spiel auf den Freimarkt?

Vor allem in der Defensive sieht Oehle aktuell die Probleme seines Teams. Gut für die Eisbären: Auch die Quakenbrüker haben bisher alle Spiele in dieser Saison verloren. Falls es für die Bremerhavener am Samstag mit dem ersten Sieg klappt, soll es im Anschluss mit einem Bummel über den Freimarkt eine kleine Belohnung geben.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 19. Oktober 2023, 18:06 Uhr