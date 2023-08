buten un binnen Ein altes Trauma und 4 weitere Fakten vor Werders Pokalspiel in Köln Stand: 12.08.2023 06:45 Uhr

Zum Saisonauftakt trifft Werder auf Viktoria Köln. An Erstrundenpartien gegen Teams aus der dritten Liga haben die Grün-Weißen vor allem schlechte Erinnerungen.

1. Werder weiß, wie man in der 1. Runde stolpert

Seit Beginn des Wettbewerbs 1935 ist Werder insgesamt 13 Mal in der ersten Runde ausgeschieden. Zwischen 2011 und 2013 entwickelte sich sogar ein echtes Trauma: Dreimal in Folge schieden die Grün-Weißen gegen Drittligisten aus. Die bislang letzte Erstrundenpleite setzte es 2021 gegen den VfL Osnabrück – wie Viktoria Köln ebenfalls ein Drittligist.

2. Viktoria Köln schlägt sich gut gegen Erstligisten

Werders kommender Gegner hat sich zum achten Mal in seiner Vereinsgeschichte für den DFB-Pokal qualifiziert. In der Saison 1934/35 und 2015/16 gelang es den Domstädtern, die erste Runde zu überstehen. Zuletzt bezwangen die Kölner den 1. FC Union Berlin mit 2:1, hatten dann aber gegen Bayer 04 Leverkusen (0:6) klar das Nachsehen. Für den damaligen Zweitligisten Nürnberg (6:7 n.E., 2016/17) und die TSG Hoffenheim (2:3 n.V., 2021/22) entpuppte sich Viktoria jedoch bereits als hohe Hürde in Runde eins. Gegen die Bayern setzte es in der vergangenen Saison allerdings ein deutliches 0:5.

3. Auftaktsieg, aber Angriffssorgen

Anders als Werder hat Viktoria den Pflichtspielauftakt bereits hinter sich. Mit einem 3:1-Sieg gegen Verl sind die Kölner optimal in die Saison gestartet. Allerdings plagen den Drittligisten ähnlich wie Werder Verletzungssorgen. David Philipp ist Viktorias letzter verbliebener Stürmer. Der traf immerhin zum 1:1 beim Auftaktsieg gegen Verl.

4. Werders weiße Weste

Dreimal trafen Werder und der Vorgängerverein SCB Viktoria aufeinander – alle Spiele stammen aus Werders erster Zweitligasaison 1980/1981. Erst schlugen die Bremer Köln in der ersten Pokalrunde in der Verlängerung spektakulär mit 6:3. Dann siegte Werder in der Liga auswärts 2:1 und spielte im Weser-Stadion 0:0.

5. Wiedersehen mit einem alten Bekannten

Viktorias letzte Option in der Sturmspitze ist ein alter Bekannter in Bremen: David Philipp spielte den größten Teil seiner fußballerischen Laufbahn für Werder. Der Offensiv-Allrounder durchlief für Grün und Weiß sämtliche Altersstufen und wurde schließlich auch Junioren-Nationalspieler. Nachdem ihm der Durchbruch nicht gelang, wurde er zunächst zu ADO Den Haag verliehen und schließlich fest zu Viktoria abgegeben. In 55 Partien für die Kölner schoss der 23-Jährige zwölf Tore und legte vier weitere vor.

Mehr zu Werder:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 11. August 2023, 18:06 Uhr