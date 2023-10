buten un binnen "Echt der Wahnsinn!": Werders Fußballerinnen schwelgen im Siegesrausch Stand: 15.10.2023 11:39 Uhr

Vor einer neuen Rekordkulisse von 21.508 Fans rockten die Bremerinnen mit dem 3:0-Sieg gegen Köln das Weser-Stadion – und würden gerne wiederkommen. Klappt das?

Von Petra Philippsen

Da standen sie also, aufgereiht vor der Ostkurve im Weser-Stadion und wussten gar nicht, wohin mit sich und ihrer glückseligen Gefühlswelt. Wie im Rausch waren diese 90 Minuten für Werders Fußballerinnen vergangen, die einen völlig verdienten 3:0-Sieg gegen Köln vor ganz großer Kulisse eingefahren hatten. Und nun wurden sie dafür minutenlang mit Gesängen und Sprechchören gefeiert – ein unvergesslicher Moment.

"Das war einfach nur crazy, unglaublich", beschrieb es Werders Schweizer Torhüterin Livia Peng bei buten un binnen, "so etwas habe ich noch nie erlebt und das wird mein Leben lang eines der schönsten Erlebnisse sein." 21.508 Zuschauer waren am Samstagnachmittag ins Weser-Stadion gekommen – und hatten damit den Rekord vom Vorjahr für ein Frauenfußballspiel in Bremen um 1.000 erhöht.

Werder-Torhüterin Peng: "Ich war 10 Minuten in Schockstarre"

Freude pur: Werders Fußballerinnen bedanken sich für die überwältigende Untersützung der Fans im Weser-Stadion.

Und diese Rekordkulisse gab vom ersten Moment an stimmungsmäßig Vollgas und riss die Mannschaft auf dem Rasen sofort mit. Für Peng, die erst am Samstag erfahren hatte, dass sie bei diesem besonderen Spiel im Tor stehen würde, war es ein überwältigendes Erlebnis. "Die anderen haben mir zwar erzählt, wie es beim letzten Mal hier im Stadion war, aber das habe ich dann doch nicht erwartet. Ich glaube, die ersten zehn Minuten war ich in Schockstarre."

Auch für Werder-Kapitänin Lina Hausicke wurde der Nachmittag einer der schönsten ihrer Karriere. Die Bremerinnen hatten lange durch ein Eigentor der Kölnerinnen mit 1:0 vorne gelegen, in der 83. Minute landete dann über Umwege der Ball bei Hausicke, die das verdiente wie erlösende 2:0 direkt vor der tosenden Ostkurve versenkte. "Einfach echt der Wahnsinn", freute sich die Kapitänin, die es auch nach Abpfiff eigentlich noch nicht richtig realisiert hatte. "Man schiebt den Ball rein und kann es im ersten Moment gar nicht fassen. Dann sieht man, wie die Fans auf den Rängen wirklich eskalieren – das war so besonders, fast magisch."

Werder-Spielerinnen mit tadelloser Leistung

Werder-Kapitänin im Freudenrausch: Lina Hausicke erzielt vor der Ostkurve das 2:0 für die Bremerinnen.

Das Fazit unter diesen grün-weißen Siegesrausch war schnell gefunden: "Es ist ein perfekter Tag, es geht nicht besser", jubelte Hausicke. Und auch Trainer Thomas Horsch war nicht nur glücklich über den zweiten Saisonsieg, sondern auch "mega stolz" auf seine Mannschaft. Nach zwei Niederlagen in Folge habe sie eine reife Leistung und einen tadellosen Auftritt gezeigt.

Und damit sei eine deutliche Entwicklung im Vergleich zum Spiel gegen Freiburg vor einem Jahr im Weser-Stadion zu sehen gewesen, das 1:2 verloren ging. "Damals haben wir uns treiben lassen, sind volle Kanne nur raufgelaufen und in der zweiten Halbzeit dann aus dem Anzug gebrochen", so der Werder-Trainer. Dieses Mal aber habe seine Mannschaft von der Erfahrung profitiert. "Wir hatten heute eine gute Balance im Spiel", erklärte Hausicke. Statt bei der mitreißenden Atmosphäre im Stadion zu überdrehen, haben sie diese für sich genutzt. Der Plan ging auf. Melina Kunkel setzte schließlich mit dem 3:0-Treffer den Höhepunkt des Bremer Fußball-Festes.

Gibt es weitere Spiele der Werderanerinnen im Weser-Stadion

Bevor die ausgelassene Mannschafts-Party am Samstagabend dann auf dem Freimarkt weiterging, blieb am Ende dieses perfekten Nachmittags nur ein Wunsch der Werderanerinnen übrig: "Ich würde am liebsten jedes Wochenende hier spielen", sagte nicht nur Peng.

Doch ob es in dieser oder der nächsten Saison ein weiteres Spiel für die Bremerinnen im Weser-Stadion geben wird, ist derzeit offen. In der Hand hat es Frank Baumann, der als Geschäftsführer Sport nun auch den Frauen-Fußball unter seinen Fittichen hat. Man wolle möglichst viele Mädchen in Bremen und umzu für den Fußball begeistern, so Baumanns Ziel. An Tagen wie diesen, mit vielen Kindern auf der Tribüne, war dafür sicherlich ein erster Schritt gelungen. Aber eben nur ein erster.

Mehr zum Frauen-Fußball:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen, 14. Oktober 2023, 19:30 Uhr