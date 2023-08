buten un binnen Double-Kapitän Baumann verrät: Fast hätte er 2002 Werder verlassen Stand: 16.08.2023 11:44 Uhr

Ein Bundesliga-Topklub wollte Frank Baumann seinerzeit aus Bremen weglotsen. Doch dieser vertraute auf sein Gefühl – und sollte seine Entscheidung nicht bereuen.

Von Karsten Lübben, Felix Gerhardt und Moritz Cassalette

Als Werder in der Saison 2003/04 die Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewann, führte Frank Baumann das Team als Kapitän an. Der mittlerweile 47-Jährige und heutige Sportchef der Bremer ist an der Weser seit dem Double-Gewinn eine Legende. Fast hätte er Werder zwei Jahre vor dem Double-Gewinn aber verlasen, wie er nun in der neusten Folge des Sportschau-Podcasts "Das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison reloaded", verrät.

Damals habe ich mich zum ersten und einzigen Mal mit einem Wechsel beschäftigt. Ich hatte sehr konkrete Gespräche mit Leverkusen geführt, die 2002 ja auch im Champions-League-Finale standen. Für mich wäre das sportlich und finanziell schon ein großer Reiz gewesen.

(Frank Baumann)

Entscheidung für Werder nicht bereut

Letztlich entschied Baumann sich aber doch für einen Verbleib an der Weser und gab Leverkusens Manager Reiner Calmund und Trainer Klaus Toppmöller einen Korb. Und das, obwohl mit Torsten Frings (Borussia Dortmund) und Frank Rost (Schalke 04) im Sommer 2002 zwei andere Leistungsträger die Bremer verließen. "Ich habe gespürt, dass Leverkusen vielleicht am Zenit gespielt hat", erklärt er seine Entscheidung. "Bei Werder hatte ich das Gefühl, dass sich dort etwas entwickeln kann, dass wir auf einem guten Weg sind." Zudem gefiel ihm, dass die Klubführung auch in schwierigen Zeiten an Coach Thomas Schaaf festhielt.

Unser Podcast-Tipp: Mit "Das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison reloaded" veröffentlichen der NDR und Radio Bremen den ersten deutschen Fußball-Podcast in Echtzeit.



Ab dem 2. August 2023 erscheint eine Saison lang jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD Audiothek und der Sportschau App. Woche für Woche erzählt der mehrfach preisgekrönte Podcast-Autor Moritz Cassalette ("Jan Ullrich. Held auf Zeit."; "Enke – Leben und Tragik eines Torhüters") die emotionalsten, aufregendsten und geheimnisvollsten Momente der Saison 2003/2004 noch einmal.

Am Ende lag Baumann mit seiner Prognose richtig. Während die Leverkusener nach ihrer Triple-Vize-Saison – Bayer wurde in der Champions League, Meisterschaft und im DFB-Pokal jeweils Zweiter – erst einmal gegen den Abstieg kämpften, ging bei Werder die Entwicklung zu einem Topteam weiter. Zwei Jahre nach der Absage an die Rheinländer durfte Baumann dann mit seinen Bremern feiern.

Häufig ist es im Leben so, dass man an einer Abzweigung steht und zwei gute Wege hätte gehen können. Ich habe mich für den Weg hier in Bremen entschieden und bin natürlich sehr froh und glücklich, dass das Gefühl dort richtig war.

(Frank Baumann)

