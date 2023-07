Fragen & Antworten Diese 5 Dinge müssen Sie nach Werders Zillertal-Trainingslager wissen Stand: 29.07.2023 17:40 Uhr

Die erhofften Neuzugänge konnte Werder während der Zeit im Zillertal noch nicht vorstellen. Dennoch gab es einige positive Nachrichten aus Sicht der Bremer .

Von Karsten Lübben

1. Wie steht es um die Transfers?

Als Werder im Sommer 2022 ins Zillertal reiste, ging es Schlag auf Schlag. Kurz vor dem Trainingslager verpflichteten die Bremer mit Jens Stage und Oliver Burke zwei Spieler, die direkt die Reise nach Österreich mit antraten und dort vorgestellt wurden. Zudem stieß seinerzeit während des Aufenthalts im Zillertal Lee Buchanan dazu. Ihn hatte Werder von Derby County aus England geholt.

Für Buchanan hat sich nun ein Kreis geschlossen, denn in diesem Jahr hat er die Bremer im Zeitraum des Trainingslagers wieder verlassen. Werder hat den Linksverteidiger an Birmingham City verkauft.

Neuzugänge konnte der Klub dieses Mal nicht vorstellen. Ole Werner hat allerdings noch Wünsche, auf der linken und der rechten Seite soll jeweils noch ein Schienenspieler kommen. "Das sind zwei Positionen, auf denen wir nach Verstärkungen suchen", sagte Ole Werner am Freitag.

Bestätigt haben die Bremer, dass der französische Erstligist FC Toulouse sich um Niklas Schmidt bemüht und auch ein Angebot abgegeben hat. "Niklas hat noch keine Entscheidung getroffen, ob er Werder verlassen möchte oder nicht", berichtete Sportchef Frank Baumann in einer Medienrunde.

2. Gibt es etwas Neues bei Füllkrug?

Geht er oder bleibt er? Die Zukunft von Niclas Füllkrug ist seit Monaten das dominierende Thema rund um Werder. Ein Verkauf des amtierenden Torschützenkönigs könnte eine Menge Geld in Werders Kasse spühlen, würde sportlich aber auch eine Lücke reißen.

Die Bremer befinden sich mit Füllkrug auch in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung, die dem Vernehmen nach bisher aber zäh verlaufen. "Wir müssen uns schon sehr strecken, um Niclas vom Bleiben zu überzeugen", räumte Baumann ein.

3. Wie liefen die Testspiele?

Werder hat bisher fünf Testspiele in der Vorbereitung absolviert – und noch keines davon verloren. In Österreich gelang dem Team gegen den FC Toulouse ein 5:2-Sieg. Bei einem Blitz-Turnier am Freitag spielten die Bremer gegen RB Leipzig 0:0 und gegen Ipswich Town 1:1. "Mit den Leistungen bin ich überwiegend zufrieden", sagte Ole Werner über die Auftritte seines Teams am Freitag.

Wenngleich der Bremer Coach keinen Spieler heraustellen wollte, ist Neuzugang David Kownacki bisher wohl der größte Gewinner der Vorberreitung. Der Pole hat bisher in jedem Testspiel auf sich aufmerksam gemacht und in den vier Partien, in denen er zum Einsatz kam, fünf Tore erzielt und eins vorbereitet. Zudem holte er gegen Toulouse einen Elfmeter heraus, den Füllkrug im Anschluss verwandelte. "Seine Stärken passen sehr gut zu unserer Art, Fußball zu spielen", sagte Werner. "Er spielt bislang eine gute Vorbereitung."

4. Wie geht es den Verletzten?

Von größeren Rückschlägen ist Werder im Zillertal verschont geblieben. Allerdings hat Marco Friedl sich im Test gegen Toulouse eine Bauchmuskelzerrung zugezogen. Werder geht allerdings davon aus, dass der Kapitän in der ersten Runde des DFB-Pokals am 12. August (15:30 Uhr) gegen Viktoria Köln wieder mitmischen kann.

Milos Veljkovic plagte sich zuletzt ebenfalls mit einer Bauchmuskelzerrung herum, ist mittlerweile aber wieder im Training. Dass er gegen die Leipziger und Ipswich Town fehlte, bezeichnete Werner als Vorsichtsmaßnahme.

Mitchell Weiser sollte nach seiner Muskelverletzung im Zillertal eigentlich wieder ins Training einsteigen. Daraus wurde allerdings nichts. Wie Werner erklärte, war der 29-Jährige zum Beginn der Zeit in Österreich krank, weshalb dies nochmal verschoben werden musste. Nun soll er in der kommenden Woche wieder Teile des Teamtrainings absolvieren. Der verletzte Naby Keita war ebenfalls mit ins Trainingslager gereist. "Sein Heilungsverlauf ist gut. Wir sind da wirklich sehr zufrieden", berichtete der Sportliche Leiter Clemens Fritz.

5. Wie geht es nun weiter?

Nach der Rückkehr aus dem Zillertal haben die Werder-Profis erst einmal zwei Tage frei, ehe es am Dienstag mit dem Training weitergeht. Am Samstag stehen in Frankreich gleich zwei Testspiele gegen Racing Straßburg an. Die Partien werden um 15:30 Uhr und um 18:30 Uhr angepfiffen.

Eine Woche später steht dann im DFB-Pokal das erste Pflichtspiel gegen Viktoria Köln an, ehe Werder am 18. August um 20:30 Uhr im Weser-Stadion gegen den FC Bayern die neue Bundesliga-Saison eröffnet.

