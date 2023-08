Galerie Das sind die besten Bilder von Werders "Tach der Fans" Stand: 06.08.2023 20:22 Uhr

Mitchell Weiser zapfte Bier und Felix Agu spielte mit den Fans Tischtennis. Mit 30.000 Besucherinnen und Besuchern war beim "Tach der Fans" der Bremer jede Menge los.

Der "Tach der Fans" ist zum Ende der Vorbereitung für die Anhängerinnen und Anhänger in jedem Sommer ein Highlight. Am Sonntag fiel das Wetter auch nochmal besser aus als gedacht, sodass rund 30.000 Menschen an den Osterdeich kamen.

Hier wurde jede Menge geboten. Neben Autogrammen und Selfies gab es auch die Möglichkeit, sich mit einigen Spielern in Wettbewerben zu messen oder den Mannschaftsbus zu besichten. Niclas Füllkrug und Nina Lührßen wurden zudem ausgezeichnet.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit sportblitz, 6. August 2023, 19:30 Uhr