buten un binnen Bremerhavener Pinguins melden sich mit 4:1-Erfolg zurück

Nach zwei Niederlagen in Folge haben die Fischtown Pinguins einen Sieg gegen Schwenningen eingefahren. Die Eishockey-Profis aus Bremerhaven spielten souverän.

Die Fischtown Pinguins sind in der heimischen Eisarena in Bremerhaven in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen die Schwenninger Wild Wings gelang dem Team von Trainer Thomas Popiesch ein ungefährdeter 4:1-Sieg. Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge schiebt sich der Bremerhavener Eishockey-Klub nach dem 24. von 52 Saisonspielen zunächst auf Rang zwei der DEL-Tabelle.

Die Schwenninger waren am Sonntag überhaupt nicht ins Spiel gekommen, das nutzten die Pinguins sofort aus. Jan Urbas erzielte in der 9. Minute das 1:0 – es war sein 150. Treffer für die Pinguins im 288. DEL-Spiel für Bremerhaven. Ein weiterer Rekord für den Kapitän.

Urbas: "Der Rekord macht mich stolz"

Christian Wejse legte in der 25. Minute das 2:0 nach, Markus Vikingstad erhöhte vier Minuten später auf 3:0. Dass Boaz Bassen (31. Minute) der zwischenzeitliche 1:3-Anschlusstreffer für Schwenningen gelang, änderte nichts am souveränen Pinguins-Auftritt. Rekordmann Urbas setzte in der 45. Minute schließlich den Schlusspunkt für die Bremerhavener.

Wir haben stark angefangen, das 2. Drittel war zwar etwas schwächer, aber dann haben wir wieder angezogen. Gut, dass wir uns nach zwei Niederlagen wieder zurückgemeldet haben. Und der Rekord macht mich natürlich sehr stolz.

(Pinguins-Kapitän Jan Urbas bei Magenta-TV)

