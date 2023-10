buten un binnen Bremer SV will gegen den VfB Oldenburg seine Heimserie verteidigen Stand: 06.10.2023 18:18 Uhr

Beim Duell gegen den VfB Oldenburg dürfte am Sonntag (15 Uhr) auf dem Panzenberg jede Menge los sein. Zu Hause sind die Waller in dieser Saison noch ungeschlagen.

Von Karsten Lübben

Deutlich besser als von vielen prognostiziert schlägt der Bremer SV sich bisher in dieser Regionalliga-Saison. Nach dem geschafften Klassenerhalt verließen im Sommer viele Leistungsträger den Klub, sodass das Team zu Beginn als einer der großen Abstiegskandidaten galt. Nach zehn Spieltagen liegen die Waller allerdings auf dem zehnten Tabellenplatz.

Vor allem zu Hause läuft es bisher richtig gut. Am Panzenberg ist der BSV in dieser Saison noch ungeschlagen. Dies soll am Sonntag so bleiben, wenn der Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg kommt. Die Oldenburger waren mit hohen Ambitionen in die Saison gestartet, enttäuschen bislang jedoch und stehen im Moment nur auf dem 13. Platz. Am Panzenberg dürfte jedoch einiges los sein, denn den VfB begleiten für Regionalliga-Verhältnisse stets enorm viele Fans.

Voigt hat eine VfB-Vergangenheit

"Das soll ein Fußballfest werden, an dem jeder seinen Spaß hat", sagt Ralf Voigt, Sportlicher Leiter des Bremer SV. Voigt lebt in Oldenburg und hat als Profi einst selbst für den VfB gespielt. Von Sommer 2015 bis Oktober 2017 hat er für die Oldenburger zudem zunächst als Sportlicher Leiter und dann als Sportdirektor gearbeitet. Er baut darauf, dass die Heimserie des BSV auch am Sonntag hält.

Wenn man bei uns gewinnen will, muss man schon Volldampf geben.

(Ralf Voigt)

Klarer Sieg im Pokal gegen Aumund-Vegesack

Die Waller gehen mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Am Dienstag gewannen sie im Achtelfinale des Bremer Pokals souverän mit 4:0 beim Vorjahresfinalisten SG Aumund-Vegesack. Die Oldenburger hingegen verloren im Halbfinale des Niedersachsen-Pokals mit 0:2 nach Elfmeterschießen bei BW Lohne. Alle vier Schützen des VfB scheiterten dabei.

Vor dem Aufeinandertreffen haben beide Seiten mit einem personellen Engpass zu kämpfen. Das Aufgebot des BSV war schon in Aumund-Vegesack äußerst dünn. Verteidiger Manasse Fionouke muss gegen die Oldenburger eine Gelbsperre absitzen. Mittelfeldakteur Jonas Kühl hatte zuletzt beim 0:0 gegen den SC Spelle-Venhaus die Rote Karte gesehen und muss deshalb zuschauen.

Ex-Werderaner Mielitz, Käuper und Schröder fehlen Oldenburg

Ob Stürmer Fritz Kleiner (Gesichtsfraktur) mit einer Maske spielen kann, ist noch offen. Dies gilt ebenso für Verteidiger Fabian Orlick, der nach einem Außenbandriss mittlerweile wieder im Mannschaftstraining ist. Torwart Malte Seemann und Verteidiger Dylan Burke waren in den vergangenen Tagen krank. Stürmer Sadrak Nankishi und die beiden Offensivakteure Jozo Tunjic und Mamadou Ibrahima Diop sind im Moment noch angeschlagen.

Viel besser sieht es auch bei den Oldenburgern nicht aus. So werden unter anderem die einstigen Werder-Spieler Sebastian Mielitz (Knie-OP) und Ole Käuper definitiv fehlen. Marc Schröder, der in der vergangenen Saison noch für Werders U23 gespielt hat, muss eine Gelbsperre absitzen.

