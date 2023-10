buten un binnen Bremer SV verliert das Nachbarschaftsduell gegen den VfB Oldenburg Stand: 08.10.2023 16:59 Uhr

Die Waller boten dem Absteiger aus der 3. Liga lange Paroli und hätten Zählbares am Panzenberg behalten können. Am Ende unterlagen sie jedoch mit 0:2.

Von Karsten Lübben

Der Bremer SV hat am Sonntagnachmittag in der Regionalliga gegen den VfB Oldenburg eine 0:2-Niederlage kassiert. Bei der Partie litten beide Teams unter einem dezimierten Kader. Vor allem den Drittliga-Absteiger hat es derzeit arg erwsicht. Mit Ausnahme von Torwarttrainer Jannik Zohrabian, der derzeit als Ersatztorwart aushilft, und Flügelspieler Philipp Sarrasch saßen lediglich U19-Spieler auf der Ersatzbank des VfB.

Das Duell der Nachbarn aus Bremen und Oldenburg lockte 1.585 Zuschauerinnen und Zuschauer an den Panzenberg. Das ist die bisherige Rekord-Kulisse für den BSV in dieser Saison. Rund 400 Fans kamen mit, um den VfB anzufeuern. Geboten bekamen sie ein ein umkämpftes Spiel, das allerdings für wenige Highlights sorgte. Beide Teams wollten sich durchaus Chancen erspielen, kamen lange aber kaum gefährlich vor das Tor.

Keeper Seemann verschuldet einen Elfmeter

Im zweiten Durchgang war der BSV die überlegene Mannschaft. Die Oldenburger legten vermehrt den Fokus auf eine stabile Defensive. Trotzdem kam der VfB in der 72. Minute zu einer guten Chance. Nach Nachlässigkeiten in der Abwehr kam Stürmer Markus Ziereis vor Malte Seemann frei zum Abschluss. Sein Lupfer ging allerdings knapp über das Tor.

Ziereis war auch an einer spielentscheidenden Szene beteiligt. Mit einem langen Pass schickte er in der 78.Minute den flinken Flügelspieler Aurel Loubongo-M'Boungou. Dieser rannte Innenverteidiger Justin Sauermilch davon und war im Strafraum von Seemann nur per Foulspiel zu stoppen.

Elfmeter waren in dieser Woche nicht die liebste Beschäftigung der Oldenburger. Am Dienstag hatten sie im Halbfinale des NFV-Pokals gegen BW Lohne im Elfmeterschießen alle vier Versuche vergeben. Dieses Mal behielt Max Wegner jedoch die Nerven und versenkte den Ball sicher zum 1:0 in der linken Ecke (79.).

Hajdinaj sorgt für die Entscheidung

Wegner war auch am zweiten Treffer der Oldenburger beteiligt. In der 85. Minute schickte er den eingewechselten Louis Hajdinaj lang. Der 18-Jährige zog von der Strafraumkante ab und sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung.

Nach elf Spieltagen liegt der BSV auf dem zehnten Platz der Tabelle. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Waller am Samstag um 13 Uhr bei Hannover 96 II.

Mehr zum Bremer SV:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit sportblitz, 8. Oktober 2023, 19:30 Uhr