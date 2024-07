buten un binnen Bremer SV schlägt Hamburger SV II – und schnappt sich Tabellenführung Stand: 28.07.2024 16:55 Uhr

Die Waller sind am Sonntagnachmittag mit einem klaren Heimsieg in die neue Saison gestartet. Am Panzenberg gewannen die Bremer mit 3:0 (1:0) gegen die HSV-Reserve.

Von Helge Hommers

Bereits nach fünf Zeigerumdrehungen erzielten die Bremer vor rund 1.100 Zuschauern den ersten Treffer der neuen Saison – wenn auch nur indirekt: HSV-Innenverteidiger Jeremy Gandert hatte den Ball unglücklich ins eigene Gehäuse bugsiert. Das zweite BSV-Tor des Tages fiel nach etwas mehr als einer Stunde – dieses Mal aber ohne Schützenhilfe der Gäste, sondern durch Mittelfeldmann Justin Bretgeld (67. Minute).

Kaum war der Jubel am Panzenberg verklungen, sorgte Flügelspieler Muzaffer Can Degirmenci für die Vorentscheidung zugunsten des Gastgebers (70.). In den Schlussminuten hätte BSV-Torjäger Nikky Goguadze die komfortable Führung fast sogar noch ausgebaut, sowohl sein Schuss aus spitzem Winkel (87.) als auch sein Kopfball (90.) flogen jedoch neben das Gehäuse. Somit blieb es beim überraschend deutlichen 3:0-Erfolg für die Waller.

BSV grüßt von Platz 1

Durch den klaren Auftaktsieg setzte sich das Team von Trainer Sebastian Kmiec in der Regionalliga Nord an die Tabellenspitze. Am kommenden Sonntag bekommen es die Bremer auswärts mit Holstein Kiel II zu tun. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.

