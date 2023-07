buten un binnen Bremer Schwimm-Star Wellbrock gewinnt erneut Gold bei WM in Japan Stand: 18.07.2023 06:18 Uhr

Der Bremer siegte im Freiwasser über fünf Kilometer. Es ist seine zweite Gold-Medaille bei der Schwimm-WM, in seiner Karriere schon die sechste. Weitere Rennen stehen noch an.

Der Bremer Florian Wellbrock hat sich erneut zum Weltmeister im Freiwasserschwimmen gekrönt. Der 25-Jährige siegte am Dienstag im Rennen über fünf Kilometer, verteidigte damit seinen Titel erfolgreich und feierte in seinem zweiten WM-Wettkampf in Japan bereits seinen zweiten Sieg. Am Sonntag hatte er über die doppelte Distanz gewonnen und sich damit auch schon für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert.

Alle vier bisher in Fukuoka vergebenen Titel im Freiwasser gingen an das deutsche Schwimm-Team. Olympiasieger Wellbrock holte im Meer vor dem Momochi Seaside Park insgesamt schon das sechste WM-Gold der Karriere. Der gebürtige Bremer, der in Magdeburg bei Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn trainiert, spielte erneut von Beginn an seine Stärken aus. Bei mehr als 30 Grad Außen- und 28,2 Grad Wassertemperatur setzte er sich früh an die Spitze und schwamm das Rennen von vorne.

Im Becken hat er in der kommenden Woche ebenfalls viel vor. Über 800 Meter und vor allem über 1500 Meter Freistil zählt der Ausnahmesportler zu den Favoriten.

