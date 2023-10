buten un binnen Bremer HC geht mit einem Sieg und als Herbstmeister in den Winter Stand: 21.10.2023 17:10 Uhr

Schon vor dem 2:1 beim Hamburger Polo Club stand fest, dass der BHC im Feldhockey auf Platz eins in der 2. Liga überwintern wird. Weiter geht es nun in der Halle.

Das Team des Bremer HC hat am Samstag auswärts das letzte Spiel der Hinrunde beim Hamburger Polo-Cup mit 2:1 gewonnen. Die Bremerinnen gingen in der 23. Minute durch Mariquena Granatto in Führung. Wenig später konnte Thora Schneider auf 2:0 erhöhen (26.). Kurz vor Schluss gelang den Hamburgerinnen durch Svea Böker noch der Anschlusstreffer zum 1:2 (60.).

Im Feldhockey war es die letzte Partie für das BHC-Team in diesem Jahr. Schon vor dem Spiel in Hamburg stand fest, dass die Bremerininen als Herbstmeisterinnen in der Nord-Staffel der 2. Liga überwintern werden.

In einigen Wochen beginnt für den BHC nun die Saison in der Halle. Dort mischen die Bremerinnen in der 1. Bundesliga mit. Ihr erstes Spiel bestreiten sie am 2. Dezember um 14 Uhr zu Hause gegen den UHC Hamburg.

