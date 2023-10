buten un binnen Bremer Behrens gibt beim 2:2 gegen Mexiko sein Debüt für Deutschland Stand: 18.10.2023 11:05 Uhr

Beim Unentschieden gegen die Mexikaner wurde Kevin Behrens kurz vor Schluss eingewechselt. Der Ex-Bremer Niclas Füllkug erzielte den 2:2-Ausgleich für das DFB-Team.

Der Bremer Kevin Behrens hat in der Nacht erstmals für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Beim 2:2 gegen Mexiko in Philadelphia (USA) wurde der 32-jährige Stürmer in der 87. Minute für Jamal Musiala eingewechselt. Beim 2:2 gegen die Mexikaner ging das deutsche Team zunächst durch Antonio Rüdiger in der 25. Minute in Führung, ehe die Mexikaner die Partie durch Uriel Antuna (37.) und Erick Sanchez drehten (47.). Der Ex-Bremer Niclas Füllkrug sorgte für den Ausgleich zum 2:2 (51.).

Im Anschluss räumte Behrens ein, sich an dieses Level erst noch gewöhnen zu müssen. "Ja, natürlich. Ich bin das nicht gewohnt, auf so einem Niveau zu trainieren und zu spielen, aber ich werde weiter an mir arbeiten und alles geben", sagte der Stürmer von Union Berlin. Behrens hofft indes auf eine erneute Nominierung für die Nationalmannschaft. Dann werde er auch mit noch größerem Selbstvertrauen auftreten.

Wenn man jetzt nochmal dabei sein sollte, dann kennt man die Abläufe, dann kennt man die Jungs besser, dann kann man selbstbewusster aufspielen, mit einer gewissen Leichtigkeit. Wenn das so sein sollte, wird es auch so kommen, dass ich ein bisschen lockerer bin.

(Kevin Behrens)

Bei Werder reichte es nur für die Bremen-Liga

Fazit der Reise sei für ihn, "dass ich in jedem Fall noch mehr an mir arbeiten muss". Behrens hat in der bisherigen Bundesliga-Saison für die Berliner vier Tore erzielt. In Bremen spielte er in der Jugend für die ATS Buntentor und den SC Weyhe, ehe es zu Werder ging. Dort kam er seinerzeit im Herrenbereich allerdings nur in der dritten Mannschaft in der Bremen-Liga zum Einsatz.

