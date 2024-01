buten un binnen 6 Dinge, die Sie zu den Bremer Sixdays wissen sollten Stand: 09.01.2024 17:07 Uhr

Nach drei Jahren Pause ist das Traditions-Radrennen zurück. Wer fährt mit? Und wer heizt den Partyhungrigen ein? Wir stimmen Sie auf die vier Tage Sport und Spaß ein.

Von Petra Philippsen

Am 12. Januar fällt in der Bremer Stadthalle der Startschuss für die 57. Sixdays – das traditionelle Sechstage-Rennen ist nach dreijähriger Pandemie-Pause wieder zurück in der Hansestadt. Bis zum Montagabend heizen dann die Profifahrer um die ovale Holzbahn, während diverse Musikacts den Partyhungrigen in den Messehallen einheizen. Ob Radsportfan oder Feierbiest – wir bringen Sie in Sixdays-Stimmung.

1. Nur noch 4 statt 6 Tage

Ja, Sie haben richtig mitgerechnet – das Sechstage-Rennen dauert nur noch vier Tage. Vom 12. bis 15. Januar steigen die Sixdays, die trotzdem weiterhin so heißen sollen. Der Name ist eben eine Marke für Bremen. Das Event aber ist nun knackiger, kompakter und trotzdem weiterhin hochklassig. Und der Termin mit dem verlängerten Wochenende soll auch weiterhin viele Touristen zu den Sixdays und damit in die Hansestadt locken.

2. Sechstage-Rennen-Schwund

Sechstage-Rennen waren mal so richtig angesagt. In den Hochzeiten von den 1970er- bis in die 1990er-Jahre gab es neben Bremen noch Rennen in Münster, Dortmund, Köln, Essen, Stuttgart, München, Frankfurt und Berlin. Mittlerweile sind noch zwei übrig: Bremen und Berlin. Alle anderen haben nach und nach aufgegeben.

3. Wer fährt mit?

Früher hörte man beim Sechstage-Rennen vor allem einen Satz: "Das Einzige, das stört, sind die Radfahrer." Ja, Bremen ist und bleibt eben das Partyrennen im Radsportkalender. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich das Starterfeld nicht sehen lassen kann und auch echte Radsportfans bei den Sixdays auf ihre Kosten kommen. Unter anderem sind die amtierenden Madison-Weltmeister Yoeri Havik und Jan-Willem van Schip am Start wie auch die Europameister Roger Kluge und Theo Reinhardt. Und mit Nils Politt kehrt ein früherer Sieger nach Bremen zurück. Besonders bei den Sixdays in der Hansestadt ist übrigens das auf 166 Meter verkürzte Holzoval – in anderen Hallen sind es 250 Meter. Und mit 51 Grad Schräge ist die Bahn in Bremen eine der steilsten weltweit.

Wann genau welches Rennen startet, lesen Sie hier: Das Sixdays-Sportprogramm

4. Ladies first? Von wegen!

Eigentlich sollte es in Bremen eine Premiere geben und die Radsportlerinnen erstmals über die volle Distanz bei den Sixdays gehen. Daraus wird aber nichts und Schuld daran ist die Bahnrad-EM, die direkt vor die Sixdays geschoben wurde. Leidtragende an diesem Terminwechsel sind nun die Fahrerinnen, ihnen bleibt für ihre Rennen in den vier Kategorien Scratch, Punktefahren, Ausscheidungsfahren und die große Jagd (Madison) nur noch der Montag. Die Ladies aber sehen es wie Olympiasiegerin Franziska Brauße: In Bremen kommt das Beste zum Schluss!

5. Party on!

Schlagersängerin Vanessa Mai eröffnet die 57. Bremer Sixdays am 12. Januar.

Von David Hasselhoff bis Howard Carpendale waren alle schon mal da, um den Startschuss für die Radprofis wie auch das Partyvolk zu geben. In diesem Jahr wird Schlagersängerin Vanessa Mai gemeimsam mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte ab 20 Uhr erst zur Pistole und sie dann am späteren Freitagabend ab 22:15 Uhr noch zum Mikrofon greifen. Beim sogenannten "Kultsonntag" wartet ab 13:15 Uhr das Show-Highlight auf die Schunkelwütigen: Dann legt das Duo "Klaus und Klaus", das sein 40-jähriges Bühnenjubiläum in Bremen feiern wird, wieder mit seinen bewährten Hits los. Zum Abschluss der Sixdays am Montag heizt dann der Schlagersänger Ben Zucker ab Mitternacht bei der "After Race Party" all jenen ein, die am Dienstag ausschlafen können.

6. Feiertage für Beck’s und Co.

Ob man es Sechstage-Rennen oder Sixdays nennt, es bleibt vor allem eines: Ein fantastisches Geschäft für den Bremer Bierhersteller und die Gastronomen. Und das war schon immer so. Bei einem der ersten Rennen 1967 gönnten sich die knapp 76.000 Besucher in der Stadthalle insgesamt 40.000 Liter Bier, 100 Hektoliter Alkoholfreies, 36.000 Gläser Schnaps, 450 Flaschen Sekt, dazu 4.500 Frikadellen, 6.000 Schaschlik-Spieße, 12.000 belegte Brötchen und 16.000 Würstchen.

Im Jahr 1973 waren es bereits 70.000 Liter Bier, 15 Gläser Sekt, 25.000 Gläser Alkoholfreies, 80.000 Gläser Schnaps, dazu 13.000 Dosen Bier, 2.000 Frikadellen, 5.000 Schaschlik-Spieße, 35 Ochsen am Spieß und 20.000 belegte Brötchen. Insgesamt wurden damals übrigens stattliche 250 Kubikmeter Müll bei den Sixdays produziert – dazu gehörten auch die 252.500 Zigaretten und 3.900 Zigarren, die während der Sixdays in der Stadthalle verqualmt worden waren. Man darf gespannt sein, welches Pensum die Bremer Gäste in diesem Jahr an nur vier Tagen hinlegen werden.

