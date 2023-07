buten un binnen 3. Test, 3. Sieg: Werder trifft gleich 5 Mal gegen Toulouse Stand: 22.07.2023 19:45 Uhr

Es war der erste Härtetest in der Sommervorbereitung gegen den französischen Erstligisten – die Bremer bestanden ihn mit 5:2. Doch Kapitän Friedl musste verletzt raus.

Von Petra Philippsen

Am Anfang ruckelte Werders Spiel in etwa so der Livestream, den die Grün-Weißen zu diesem Test-Kick am Samstagnachmittag anboten.

Werder hatte den französischen Erstligisten FC Toulouse im Stadion in Zell am Ziller zu Gast und tat sich bei strömendem Sommerregen zunächst recht schwer, in Tritt zu kommen.

Trainer Werner: "Ein vernünftiges Testspiel"

Die Tore: 0:1 Mamady Bangré (15.)

1:1 Romano Schmid (36.)

2:1 Niclas Füllkrug (50.)

2:2 Ado Onaiwu (57.)

3:2 Dawid Kownacki (63.)

4:2 Niclas Füllkrug (73.)

5:2 Dawid Kownacki (82.)

Erst als die Franzosen in der zweiten Halbzeit nur noch ihre B-Elf auf den nassen Rasen geschickt hatten, kam Werder in Torlaune und gewann am Ende mit 5:2.

Damit ist die Bilanz für das Team von Trainer Ole Werner mit drei Siegen aus drei Spielen noch makellos.

Zuvor besiegten die Bremer die Regionalligisten Drochtersen/Assel mit 2:1 und den VfB Oldenburg mit 3:1.

Es war ein vernünftiges Testspiel. Speziell in der ersten Halbzeit ging es richtig zur Sache. Aber da haben wir viele Konter schlecht ausgespielt. Insgesamt bin ich zufrieden.

(Werder-Trainer Ole Werner)

Toulouse ist an Werders Schmidt interessiert

Niklas Schmidt steht auf der Wunschliste des FC Toulouse.

Zufrieden konnte Werner sein. Denn sowohl Niclas Füllkrug als auch Dawid Kownacki hatten beide doppelt für Werder getroffen. Um treffsichere Stürmer sind die Bremer in der Vorbereitung zumindest nicht verlegen.

Doch bei einem Werderaner ist die Frage offen, ob er nach dem Testspiel vielleicht direkt mit dem Gegner in Richtung Toulouse abdüst. Denn Niklas Schmidt hat ein Angebot der Franzosen vorliegen, wie Sport-Geschäftsführer Frank Baumann am Samstag bestätigte.

Wir haben noch keine Einigung erzielt, sondern sind noch ein Stück auseinander. Ob es das letzte Mal sein wird, dass Niklas das Werder-Trikot getragen hat, kann ich nicht sagen.

(Werders Sport-Geschäftsführer Frank Baumann am Samstag)

Werder-Neuzugang Keita gegen Toulouse nur Zuschauer

Beobachter bei Werders Testspiel: Der verletzte Neuzugang Naby Keita.

Schmidt habe noch keine Entscheidung getroffen, ob er Werder verlassen möchte, fügte Baumann hinzu. Gegen Toulouse spielte Schmidt in der zweiten Halbzeit mit, blieb aber sehr unauffällig.

Ein anderer, von dem die Werder-Fans gerne endlich mehr gesehen hätten, blieb am Samstag im Stadion in Zell am Ziller nur einer von insgesamt 1.600 Zuschauern: Naby Keita.

Mehr als Autogrammwünsche kann Werders verletzter Neuzugang derzeit nich anbieten.

Er dürfte jedoch auch recht zufrieden gewesen sein mit dem Regen-Kick seiner neuen Teamkollegen.

Werder-Kapitän Marco Friedl verletzt sich

Die Freude über den dritten Testspiel-Sieg wurde jedoch ein wenig getrübt. Denn in der 74. Minute musste Werder-Kapitän Marco Friedl verletzt ausgewechselt werden.

Das ist der Wermutstropfen des heutigen Spiels. Es ist eine muskuläre Verletzung am Bauch. Er ist beim Klärungsversuch im Rasen hängen geblieben und hat sich verdreht. Genaueres müssen wir noch sehen.

(Werder-Trainer Ole Werner)

Werders Sommerfahrplan 2023 Wann? Was? Wo? 19. bis 29. Juli Trainingslager Zell am Ziller, Zillertal 22. Juli, 15:30 Uhr Testspiel gegen den FC Toulouse Zell am Ziller, Zillertal 5. August, 15:30 Uhr & 18:30 Uhr 2 Testspiele gegen Racing Straßburg Stade de la Meinau, Straßburg 6. August "Tach der Fans" Rund ums Weser-Stadion 12. August, 15:30 Uhr 1. Runde DFB-Pokal gegen Viktoria Köln Sportpark Höhenberg 18. August, 20:30 Uhr 1. Bundesliga-Spieltag gegen Bayern München Weser-Stadion

