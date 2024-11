buten un binnen 2:1-Sieg gegen Berlin: Fischtown Pinguins schlagen den Meister Stand: 26.11.2024 21:59 Uhr

Nach zwei Niederlagen in der Deutschen Eishockey Liga sind die Bremerhavener in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen den Tabellenführer traf Phillip Bruggisser doppelt.

Am zurückliegenden Wochenende hatte die Mannschaft von Trainer Alexander Sulzer zunächst 2:4 in Straubing und anschließend 0:1 in Mannheim verloren – kein gutes Omen für das Spiel gegen Spitzenreiter Berlin. Und tatsächlich dauerte es nur 37 Sekunden, ehe die Bremerhavener in eigener Halle erneut in Rückstand gerieten. Eine Vorlage von hinter dem Tor verwertete Leo Pföderl zum 1:0 für die Eisbären.

Doch nach gleich zwei Zeitstrafen für die Gäste, nutze Verteidiger Phillip Brugisser mit einem Gewaltschuss in den Winkel die doppelte Überzahl zum Ausgleich (8. Minute). Knapp zwei Minuten später wiederholte der Däne das Kunststück im nächsten Powerplay (9.). Der Rest des Spiels blieb offen – aber torlos.

Es war ein sehr gutes Spiel von uns, wir waren sehr solide und sehr kompakt. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie sie gespielt hat.

(Pinguins-Coach Alexander Sulzer bei buten un binnen)

Die Pinguins bleiben auf Platz drei, Berlin trotz der Niederlage an der Spitze. Am Freitag trifft Bremerhaven auf die Löwen Frankfurt, ehe am Sonntag die Augsburg Panther in die Seestadt kommen.

