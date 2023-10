buten un binnen 20.000 Fans im Weser-Stadion erwartet – gewinnen die Werder-Frauen? Stand: 13.10.2023 17:17 Uhr

Vor einem Jahr konnten die Bremerinnen bei ihrer Premiere im großen Stadion nur kurz jubeln. Gegen die Kölnerinnen soll das am Samstag ab 14 Uhr anders laufen.

Von Petra Philippsen

Sie durften unter der Woche schon ein bisschen Stadionluft im Training schnuppern und sofort war die kribbelige Vorfreude bei Werders Fußballerinnen geweckt. "Solche Spiele sind immer besonders", sagt Nina Lührßen, "wir freuen uns auf das zweite Spiel im Weser-Stadion."

Am Samstag um 14 Uhr ist es für die Bremerinnen dann soweit, zum zweiten Mal dürfen sie beim Bundesliga-Heimspiel im großen Stadion ran. Wieder werden rund 20.000 Fans erwartet, wenn die Kölnerinnen zu Gast sind.

Traumtor von Lührßen bei der Stadion-Premiere

Vor einem Jahr endete die Premiere für die Werderanerinnen mit Tränen. Einerseits aus Rührung über die tolle Unterstützung während dieser Fußball-Party, bei der Lührßen ein echtes Traumtor erzielte. Andererseits, weil sie sie Partie noch mit 1:2 gegen Freiburg verloren.

Dennoch ist den Bremerinnen vor allem der Treffer in Erinnerung geblieben. "Natürlich waren das unbeschreibliche Momente, als Nina da in Richtung Trainerbank auf uns zukam", sagt auch Trainer Thomas Horsch. Für Torschützin Lührßen selbst ein unvergesslicher Moment, schließlich ist sie Urbremerin und hat in Hasenbüren und Woltmershausen das Kicken gelernt.

Das war das erste Tor im Weser-Stadion für die Werder-Frauen. Natürlich war das in gewisser Weise ein besonderer Moment.

(Werder-Spielerin Nina Lührßen)

"Es war Werbung für den Frauen-Fußball"

Dass das Spiel am Ende verloren ging, schmerzte trotzdem. Und so wollen die Bremerinnen dieses Mal alles dafür tun, damit nicht nur die Leistung, sondern auch das Ergebnis am Samstagnachmittag stimmt.

"Es war Werbung für den Frauen-Fußball und ein tolles Ereignis", erinnert sich Horsch an den Auftritt im Weser-Stadion. Doch die Niederlage hat ihm die Freude daran doch getrübt. "Für uns wäre mehr drin gewesen, aber wir haben es nicht hinbekommen. Am Ende wurde abgepfiffen und die Punkte gingen nach Freiburg."

Werder musste in der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt bangen und bis zum Beginn der Rückrunde auf den ersten Sieg warten. Bisher lief es für die Bremerinnen da schon direkt besser. Aus drei Spielen holten sie einen Sieg, unterlagen zwei Mal und stehen auf Rang sieben der Tabelle. Der nächste Sieg soll idealerweise am Samstag folgen.

