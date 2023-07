buten un binnen 2 Spiele an einem Tag: Werder spielt heute gegen Leipzig und Ipswich Stand: 28.07.2023 06:27 Uhr

Am Freitag treffen die Bremer in Innsbruck zunächst (15:30 Uhr) auf das Champions-League-Team RB Leipzig. Im Anschluss (17 Uhr) steht ein Spiel gegen Ipswich Town an.

Werders Trainingslager im Zillertal neigt sich dem Ende zu. Bevor es für das Team von Coach Ole Werner am Samstag zurück nach Bremen geht, stehen für Werder am Freitag bei einem Turnier noch zwei Testspiele an.

Um 15:30 Uhr spielt das Team in Innsbruck zunächst gegen RB Leipzig, ehe um 17 Uhr das Spiel gegen den englischen Zweitligisten Ipswich Town folgt. Die Spiellänge beträgt jeweils zweimal 30 Minuten.

"Da haben wir nach dem letzten Spiel noch eine Rechnung offen", sagte Innenverteidiger Amos Pieper am Donnerstag mit Blick auf die Partie gegen die Leipziger. Am 32. Spieltag führte Werder in Leipzig bis kurz vor Schluss 1:0, ehe die Sachsen die Partie noch umbogen. Im Video-Studium haben die Bremer sich auch schon die Spielweise von Ipswich angeschaut. "Das geht schon gut zur Sache", ist sich Pieper sicher.

