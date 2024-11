3. Liga Zwei Versammlungen bei Hansa Rostock: Investor Elgeti kandidiert für Aufsichtsrat Stand: 22.11.2024 18:17 Uhr

Mehrere Aufsichtsräte sind beim Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock im Oktober zurückgetreten. Um ihre Nachfolge bewirbt sich in Rolf Elgeti am Sonntag auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung unter anderem ein wichtiger Geldgeber des Clubs.

Insgesamt 15 Kandidaten bewerben sich um drei freie Plätze im Aufsichtsrat. Das hat der Verein in einer Information an seine Mitglieder bestätigt. Der prominenteste Name auf der Liste ist mit Rolf Elgeti ein alter Bekannter. Der Unternehmer stieg vor knapp zehn Jahren bei den Hanseaten als Investor ein und half dem Verein, eine drohende Insolvenz abzuwenden. Er dürfte von allen Bewerbern die größten Chancen haben, in das höchste Führungsgremium des Clubs gewählt zu werden.

Bei den weiteren Kandidaten ist der Bekanntheitsgrad überschaubar groß. Mediziner sind dabei, Unternehmer oder auch Manager. Langjährige Erfahrung im Profifußball hat keiner der 15 Kandidaten, die sich am Donnerstagabend im Ostseestadion den Hansa-Mitgliedern vorab präsentierten.

Fünf von sieben Aufsichtsratsmitgliedern waren im Oktober zurückgetreten, nachdem sie während des Heimspiels gegen Rot-Weiss Essen im Stadion massiv beleidigt worden waren und mutmaßliche Hansa-Fans zuvor einen Zug mit Essener Anhängern überfallen hatten. Zwei Aufsichtsräte blieben daraufhin in dem Kontrollgremium, zwei Ersatzmitglieder rückten nach. Am Sonntag sollen neben den drei weiteren Aufsichtsräten auch bis vier potenzielle Nachrücker neu gewählt werden, um das Gremium bis zu einer regulären Mitgliederversammlung 2025 zu komplettieren.

Zwei Mitgliederversammlungen und die Sache mit "Holiday on Ice"

Die außerordentliche Mitgliederversammlung mit den Wahlen wird in der Stadthalle Rostock nicht vor 17 Uhr beginnen. Die ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins, auf der unter anderem die Geschäftszahlen des vergangenen Geschäftsjahres präsentiert werden, beginnt wiederum bereits um 11 Uhr. Das Problem: Um spätestens 20 Uhr muss beides über die Bühne gegangen sein. Denn dann muss der FC Hansa und seine Mitglieder das Feld in der Stadthalle räumen, um Platz für den Aufbau des Show "Holiday on Ice" zu schaffen.

