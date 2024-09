NDR-Sport "Wird ein heißer Tanz" - HSV-Trainer Baumgart freut sich auf den Betzenberg Stand: 19.09.2024 17:57 Uhr

Nach den souveränen Heimsiegen gegen Münster und Regensburg steht Fußball-Zweitligist Hamburger SV nun vor einer sicherlich weitaus schwierigeren Aufgabe. Am Samstagabend gastiert der HSV beim 1. FC Kaiserslautern. Es dürfte stimmungsvoll werden auf dem Betzenberg, unter Flutlicht.

An namhaften Gegnern und damit reizvollen Duellen herrscht in der 2. Fußball-Bundesliga wahrlich kein Mangel. Eine Partie beim 1. FC Kaiserslautern steht bei HSV-Trainer Steffen Baumgart aber in seiner Hitliste weit oben, wie der 52-Jährige in der Pressekonferenz am Donnerstag klar zu verstehen gab. "Für solche Spiele stehe ich jeden Morgen auf. Meine Vorfreude ist richtig groß", sagte Baumgart im Hinblick auf das Gastspiel an diesem Samstagabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) auf dem Betzenberg.

"Ich habe selbst als Spieler erlebt, was dort abgeht."

— HSV-Trainer Steffen Baumgart

Das Fritz-Walter-Stadion gehöre in puncto Stimmung zu den absoluten Top-Adressen, besonders in der Schlussviertelstunde, wenn die eigene Mannschaft auf den eigenen Block spielt, so der Coach: "Ich habe selbst als Spieler erlebt, was dort abgeht, wenn die Freistöße, Ecken und Flanken reinfliegen. Es ist für jede Mannschaft eine große Herausforderung, dort zu spielen."

Diese Herausforderung wollen die Hamburger annehmen und dort bestehen. Die beiden souveränen Heimsiege gegen die Aufsteiger Preußen Münster (4:1) und Jahn Regensburg (5:0) sorgen für Zuversicht. Der HSV geht mit zehn Punkten als Tabellenvierter in den sechsten Spieltag, Kaiserslautern mit sieben Zählern als Zehnter.

Spiel auf dem Betzenberg kommt noch zu früh für Jatta

Es gehe nun um Entwicklungsschritte, so Baumgart: "Wie gehst du solche Spiele an? Wie kommst du mit dieser - positiv gemeint - giftigen Stimmung klar. Die Rahmenbedingungen sind so, dass es ein heißer Tanz wird. Wir wollen unser Spiel durchsetzen."

Bakery Jatta wird dabei ein weiteres Mal nicht dabei sein können. Beim Flügelspieler gebe es aber Fortschritte, sagte Baumgart: "Er befindet sich immer besser im Aufbautraining. Bei ihm hoffen wir, dass er bald wieder ins Teamtraining einsteigen kann."

Mögliche Aufstellungen:

1. FC Kaiserslautern: Krahl - Toure, Tomiak, Heuer, Wekesser - Gyamerah - Klement, Kaloc - Yokota, Hanslik - Ache

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Hefti, Elfadli, Meffert, Baldé - Richter - Glatzel, Königsdörffer

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 22.09.2024 | 22:50 Uhr