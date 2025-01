NDR-Sport Werder Bremen leiht Kaboré von Manchester City aus - Deman nach Antwerpen Stand: 06.01.2025 19:01 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Verteidiger Issa Kaboré bis zum Saisonende vom englischen Premier-League-Club Manchester City ausgeliehen. Ein anderer Abwehrspieler verlässt die Hanseaten hingegen: Olivier Deman kehrt in seine Heimat Belgien zurück.

Eine Vergangenheit in Beligen hat auch Neuzugang Kaboré. Der 23-Jährige spielte für den KV Mechelen, bevor ihn Machester City 2020 auf die Insel holte. In England wurde der Nationalspieler Burkina Fasos aber nicht glücklich. Er bestritt bis dato für das Team von Startrainer Pep Guardiola nur sechs Spiele in der wohl stärksten Fußball-Liga der Welt. Die "Cityzens" verliehen ihn nach Mechelen, zu den französischen Clubs Troyes und Marseille, zu Lutown Town und zuletzt an Benfica Lissabon. Nun ist der Defensivspezialist, der bei Manchester noch bis 2027 unter Vertrag steht, in Bremen gelandet.

Niemeyer lobt Flexibilität von Kaboré

"Issa ist ein sehr interessanter Spieler, der in seinen jungen Jahren in verschiedenen internationalen Ligen Erfahrungen sammeln konnte. Wegen eines bevorstehenden Wechsels von Olivier Deman und mit Blick auf den Ausfall von Felix Agu hat sich für uns hier kurzfristig die Möglichkeit ergeben, Issa bis Saisonende auszuleihen. Er passt in unser Anforderungsprofil, da er flexibel einsetzbar ist und auf beiden Außenbahnen spielen kann", sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder.

Kaboré, der sich bei Benfica nicht hatte durchsetzen können, hofft darauf, nun am Osterdeich durchstarten zu können. "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Werder und in der Bundesliga. Werder spielt eine bislang sehr gute Saison. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, an die gute Hinrunde anzuknüpfen und den Verein, die Fans und die Stadt kennenzulernen", sagte der 23-Jährige, der neben seinen sechs Einsätzen für Manchester auch für Lutown 18 Partien in der Premier League bestritt.

Deman auf Leibasis zu Royal Antwerpen

Demans Zeit in Bremen ist derweil zumindest vorerst zu Ende. Der Linksverteidiger wird bis zum Saisonende an den Royal Antwerpen FC ausgeliehen. Beim Tabellenvierten der belgischen Jupiler Pro League will der 24-Jährige wieder zu alter Stärke finden. "Wir hoffen, dass Olli in Antwerpen auf hohem Niveau möglichst viel Spielpraxis sammeln wird. Im Sommer wird er dann zu uns zurückkehren", sagte Niemeyer.

Demans Liaison mit den Hanseaten war seit seinem Wechsel im Sommer 2023 aus seiner Heimat von Cercle Brügge nur zu Beginn eine glückliche Liebesbeziehung. Der Abwehrspieler war zunächst Stammkraft bei den Bremern. Aber bereits ab Mitte der vergangenen Saison saß der viermalige Nationalspieler überwiegend nur noch auf der Bank. In dieser Spielzeit kommt Deman nun lediglich noch auf neun Kurzeinsätze.

Dieses Thema im Programm:

NDR 2 Sport | 06.01.2025 | 23:03 Uhr