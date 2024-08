NDR-Sport VfL Wolfsburg holt Abwehrspieler Koulierakis von PAOK Thessaloniki Stand: 20.08.2024 12:20 Uhr

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg verpflichtet Konstantinos Koulierakis vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki. Wie die Niedersachsen am Dienstag bekanntgaben, wird der Abwehrspieler aber erst nach der Europa-League-Qualifikation seines bisherigen Clubs an den Mittellandkanal kommen.

Der 20 Jahre alte Innenverteidiger ist der sechste Wolfsburger Neuzugang in diesem Sommer. Bestandteil des Vertrags ist die Vereinbarung, dass der Transfer erst nach den Play-off-Partienvon PAOK gegen die Shamrock Rovers aus Irland (22. und 29. August) vollzogen wird.

Koulierakis - torgefährlicher Abwehrspieler für den VfL

Trotz seines jungen Alters bringt Koulierakis bereits internationale Erfahrung mit zu den "Wölfen". Der 1,88 Meter große Abwehrspieler stand sechsmal für die griechische Nationalmannschaft auf dem Platz. Auf Clubebene war er bereits in der Conference League sowie in diesem Sommer in der Champions-League- sowie Europa-League-Qualifikation im Einsatz.

In 13 internationalen Einsätzen erzielte Koulierakis sechs Treffer. Insgesamt kommt er in bislang 72 Pflichtspielen für PAOK auf neun Tore. Alleine in vier Partien in dieser Saison waren es drei, dazu eine Vorlage.

Wolfsburg startet gegen FC Bayern in die Bundesliga

Am vergangenen Wochenende bei Thessalonikis Auftaktsieg in der griechischen Liga gegen Panserraikos (3:2) war Koulierakis nicht zum Einsatz gekommen.

Der VfL startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Rekordmeister FC Bayern München in die neue Bundesliga-Saison (15.30 Uhr, im NDR Livecenter). Zum Pflichtspielauftakt hatten die Niedersachsen am Montag im DFB-Pokal bei Fünftligist TuS Koblenz gewonnen (1:0).

