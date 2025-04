NDR-Sport TSV Havelse sichert sich vorzeitig Meisterschaft in Regionalliga Nord Stand: 13.04.2025 16:00 Uhr

Der TSV Havelse ist vorzeitig Meister der Fußball-Regionalliga Nord. Die Garbsener sicherten sich den Titel und die damit verbundene Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den FC Teutonia 05 Ottensen.

Mit dem deutlichen Sieg gegen die Hamburger krönte das Team von Coach Samir Ferchichi am Sonntag seine herausragende Saison. Die Niedersachsen hatten am vierten Spieltag durch einen 6:0-Erfolg bei der U21 des Hamburger SV die Tabellenführung übernommen und bauten ihren Vorsprung anschließend kontinuierlich aus.

Vier Spieltage vor dem Ende der Spielzeit liegt der frühere Zweitligist satte 15 Zähler vor seinem ärgsten Verfolger, der SV Drochtersen/Assel. Gegen Teutonia sorgten Besfort Kolgeci (36.) und RobinMüller (61.) mit ihren Treffern für den 21. Saisonsieg.

In der Aufstiegs-Relegation wohl gegen Lok Leipzig

Die Rückkehr in die Dritte Liga ist für Havelse durch die Regionalliga-Meisterschaft aber noch nicht geschafft. Um den Sprung in den bezahlten Fußball zu schaffen, müssen sich die Niedersachsen in zwei Aufstiegs-Relegationsspielen (25. Mai und 31. Mai) gegen den Titelträger aus der Nordost-Staffel durchsetzen. Dort steht aktuell der 1. FC Lok Leipzig mit zehn Punkten Vorsprung vor dem Halleschen FC an der Tabellenspitze.

Stadionfrage bei Aufstieg ungeklärt

Havelse hatte zuletzt in der Corona-Saison 2021/2022 über die Relegation den Drittliga-Aufstieg geschafft. Nach nur einer Spielzeit stieg der TSV jedoch wieder ab. Neben den vergleichsweise geringen finanziellen Mitteln war auch die Stadionfrage ein großes Problem des Clubs. Weil die eigene Spielstätte, das Wilhelm-Langrehr-Stadion, nicht den Anforderungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entsprach, mussten die Garbsener in die Arena des Zweitligisten Hannover 96 für ihre Heimspiele ausweichen.

Das kostete viel Geld und wohl auch Punkte. Denn Stimmung kam im weiten Rund des WM-Stadions am Maschsee nur selten auf. Ob der TSV bei einem erneuten Aufstieg wieder im "Wohnzimmer" des Nachbarn spielen müsste, ist noch ungeklärt.

