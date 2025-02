NDR-Sport Transferticker: Braunschweig holt Tachie, Werder verpflichtet Silva Stand: 03.02.2025 21:20 Uhr

HSV, Werder Bremen, Hansa Rostock, FC St. Pauli und Co. - was ist bei den Fußball-Clubs im Norden am letzten Tag der zweiten Transferperiode passiert? Alle Informationen und Gerüchte zu Zu- und Abgängen im Transferticker von NDR.de.

Das wichtigste in Kürze

Winter-Transferperiode in den Bundesligen endete am Montag um 20 Uhr, in der 3. Liga um 23.59 Uhr

Bundesliga-Profis können noch ins Ausland wechseln, wenn die Liga dort einen späteren Transferschluss hat

Werder leiht Stürmer André Silva aus Leipzig aus

HSV holt zwei Youngster

Eintracht Braunschweig holt Stürmer Tachie

Eintracht Braunschweig hat im Kampf um den Zweitliga-Klassenerhalt kurz vor der Schließung des Transferfensters noch einmal zugeschlagen. Vom Ligarivalen 1. FC Kaiserslautern leihen die Niedersachsen bis zum Saisonende Angreifer Richmond Tachie aus.

Der gebürtige Berliner, der unter anderem beim VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, kam bei den Pfälzern in dieser Serie nicht wie erhofft zum Einsatz. Nun hofft Tachie bei den "Löwen" auf einen kleinen Neuanfang. "Ich möchte bei der Eintracht Spielpraxis sammeln, der Mannschaft helfen und meinen Beitrag so gut es geht leisten, damit wir am Ende der Saison den Klassenerhalt feiern können", sagte der Torjäger.

Lucoqui verlässt den BTSV

Linksverteidiger Anderson Lucoqui hat das für ihn unglückliche Kapitel Eintracht Braunschweig zugeschlagen. Der 27-Jährige spielt ab sofort für den Drittligisten TSV 1860 München. Der Angolaner war im Januar des vergangenen Jahres von Hertha BSC zum BTSV gewechselt. In der Rückrunde der vergangenen Serie kam er zehnmal für die Niedersachsen zum Einsatz. In dieser Saison stand er lediglich einmal im Kader des Teams von Coach Daniel Scherning.

Hannover 96 II: Winter wechselt nach Kiel

Fußball-Drittligist Hannover 96 II und Mittelstürmer Jorden Winter gehen getrennte Wege. Der 20-Jährige, der erst vor Saisonbeginn aus Luckenwalde zu den Niedersachsen gewechselt war, schließt sich dem Regionalligisten Holstein Kiel II an. Für Hannover absolvierte Winter lediglich zwei Kurzeinsätze über wenige Minuten und blieb dabei torlos.

VfL Osnabrück verleiht Ercan nach Wuppertal

Aday Ercan verlässt den Drittligisten VfL Osnabrück und kehrt bis Saisonende zum Wuppertaler SV in die Regionalliga West zurück. Von dort war der 24-Jährige im Sommer an die Bremer Brücke gekommen, absolvierte für den Lila-Weißen allerdings nur einen Einsatz. "Mit Blick auf die Situation haben wir für Aday die beste Lösung gefunden. Er soll in Wuppertal möglichst viel Spielzeit erhalten und dann im Sommer wieder zu uns zurückkehren", sagte VfL-Geschäftsführer Michael Welling.

Norweger Rössing-Lelesiit wechselt zum HSV

Kurz nach der Bekanntgabe der Verpflichtung von Aboubaka Soumahoro hat der HSV auch die zweite Youngster-Verpflichtung verkündet: Das 18 Jahre alte norwegische Offensivtalent Alexander Rössing-Lelesiit kommt von Lilleström SK und unterschrieb ebenso wie der Franzose einen "langfristigen Vertrag". Zu den genauen Laufzeiten machte der HSV keine Angaben.

"Er passt als junges, dynamisches Pendant zu unseren erfahrenen Flügelspielern optimal in unsere aktuelle Kaderstruktur und soll gemeinsam mit uns wachsen", sagte Sportvorstand Stefan Kuntz zur Verpflichtung des norwegischen Junioren-Nationalspielers.

Werder bekommt Silva aus Leipzig

Werder Bremens Überraschungscoup ist gelungen, der Transfer von André Silva perfekt. Der 29 Jahre alte Angreifer hat den Medizincheck an der Weser bestanden und soll bis Ende der Saison auf Leihbasis für die Hanseaten auflaufen. Das Gehalt des Portugiesen teilen sich beide Clubs offenbar zu gleichen Teilen auf, Werder überweist zudem 1,5 Millionen Euro an den Bundesliga-Konkurrenten.

HSV holt Verteidiger Soumahoro

Der HSV hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Vom Zweitligisten Paris FC wechselt der französische U20-Nationalspieler Aboubaka Soumahoro zu den Hanseaten. Sportvorstand Stefan Kuntz bezeichnete den 19 Jahre alten Innenverteidiger als "Sofortverstärkung für unseren Kader. Er kann durch seine Flexibilität mehrere Positionen in der Defensive bekleiden und ist in der fußballerischen Entwicklung schon sehr weit für sein Alter."

Wolfsburg verleiht Talent Grzywacz nach Nürnberg

Der VfL Wolfsburg gibt Eryk Grzywacz für anderthalb Jahre an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg ab. Wie die Franken bekanntgaben, wird der zentrale Mittelfeldspieler bis zum Sommer 2026 bei ihnen sein. Der 18-Jährige lief in dieser Saison für den VfL in der U19-Bundesliga auf.

HSV offenbar vor Verpflichtung von zwei Teenagern

Zweitligist Hamburger SV wird sich für den Aufstiegskampf offenbar noch mit zwei Nachwuchsspielern verstärken. Nach "Bild"-Informationen steht der Tabellenzweite unmittelbar vor der Verpflichtung des 19 Jahre alten Innenverteidigers Aboubaka Soumahoro vom französischen Club Paris FC.

Zuvor hatte "Sky" berichtet, dass der 18 Jahre alte Stürmer Alexander Røssing-Lelesiit vom norwegischen Club Lillestrøm SK auf dem Weg nach Hamburg ist. Der HSV äußerte sich bis dato noch nicht zu den möglicherweise bevorstehenden Transfers.

Medien: Werder an Leipzigs Silva interessiert

Werder Bremen arbeitet nach übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung des Portugiesen André Silva vom Bundesliga-Rivalen RB Leipzig. Der 29 Jahre alte Angreifer soll die Sachsen mangels sportlicher Perspektive verlassen. In der aktuellen Saison kam er bislang nur auf acht Einsätze in der Liga. In Bremen könnte Silva dagegen die ausgedünnte Offensive verstärken.

Seine beste Zeit hatte der Stürmer bei Eintracht Frankfurt, als er 2020/2021 in nur einer Saison 28 Bundesliga-Tore schoss. Das größte Hindernis bei einem möglichen Transfer nach Bremen ist aber Silvas hohes Gehalt. Denkbar ist deshalb vorerst nur ein Leihgeschäft.

Angreifer Sulejmani verstärkt 96-Reserve

Angreifer Valmir Sulejmani soll die U23 von Hannover 96 zum Klassenerhalt in der Dritten Liga schießen. Der 29-Jährige erhielt bei seinem Jugendclub einen Vertrag bis zum Saisonende. Der in der Nachwuchsakademie der "Roten" ausgebildete Sulejmani war nach seinem Abschied vom TSV 1860 München im vergangenen Sommer vereinslos gewesen, hatte zuletzt aber bereits mit dem Team von Coach Daniel Stendel mittrainiert.

Für den aus Großburgwedel stammende Stürmer ist es seine zweite Rückkehr zu den "Roten". 2020 hatte er sich nach einem erfolgreichen Engagement bei Waldhof Mannheim wieder den Niedersachsen angeschlossen. Zwei Jahre später wechselte der 29-Jährige zum FC Ingolstadt.

Hannover 96 holt Ex-Schalker Matondo

Hannover 96 hat sich vier Tage vor dem Zweitliga-Nordduell beim Hamburger SV (Sonntag, 13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit Rabbi Matondo verstärkt. Der 24 Jahre alte Offensivspieler wurde bis zum Saisonende vom schottischen Traditionsclub Glasgow Rangers ausgeliehen, wie die Niedersachsen am Donnerstagabend mitteilten.

Der walisische Nationalspieler kehrt damit nach Deutschland zurück. Von 2019 bis 2022 stand Matondo beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Durchsetzen konnte sich der Stürmer in Gelsenkirchen aber nicht. Die "Knappen" verliehen ihn vor seinem Wechsel nach Glasgow zu Stoke City und an Cercle Brügge.

Eintracht Braunschweig holt Dräger

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig verpflichtet Mohamed Dräger. Das gaben die Niedersachsen am Doennerstag bekannt. Der 28-jährige Außenbahnspieler stand zuletzt beim FC Basel unter Vertrag, bei den "Löwen" unterschrieb er nun einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2026. Der gebürtige Freiburger schaffte einst in seiner Heimatstadt beim Sportclub den Sprung zum Fußballprofi.

Hansa verleiht Köster zu Holstein Kiel II

Hansa Rostock verleiht Louis Köster bis zum Ende der Rückrunde an die zweite Mannschaft von Holstein Kiel. Dort wird der Offensivspieler in der Regionalliga Nord spielen.

HSV: Lucas Perrin wechselt auf Leihbasis zu Cercle Brügge

HSV-Innenverteidiger Lucas Perrin wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der laufenden Spielzeit zum belgischen Erstligaclub Cercle Brügge. Das gaben die Hamburger am Donnerstag bekannt. Der 26-jährige Franzose war im vergangenen Sommer von RC Straßburg zum Zweitligisten gewechselt und bestritt bisher sechs Pflichtspiele. Perrin sei "mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit an uns herangetreten", erklärte Claus Costa, Direktor Sport bei den Hanseaten.

Van der Heyden soll St. Paulis Defensive verstärken

St. Pauli hat Siebe Van der Heyden ausgeliehen. Das gaben die Hamburger am Donnerstag bekannt. Der belgische Innenverteidiger steht aktuell beim spanischen Erstligisten RCD Mallorca unter Vertrag und kommt bis zum Saisonende nach Hamburg. Der 26-Jährige stammt aus dem Nachwuchs des belgischen Traditionsclubs RSC Anderlecht und war zudem bei KV Oostende, FC Eindhoven sowie Union Saint-Gilloise im Einsatz - dem Club, von dem Trainer Alexander Blessin im Sommer ans Millerntor wechselte. Mit Van der Heyden erweitere das Team die "Möglichkeiten in der Defensive nochmals deutlich, da er als Linksfuß sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Außenbahn eingesetzt werden kann", sagte Sportchef Andreas Bornemann.

Ex-"Wölfe"-Coach Kovac nun beim BVB

Zur Abwechslung mal ein Coach! Niko Kovac ist neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Sportchef Lars Ricken hatte die Verpflichtung des ehemaligen Wolfsburger Trainers nach dem 3:1 in der Champions League gegen Schachtar Donezk am Mittwochabend bestätigt, am Donnerstag wurde sie offiziell bekanntgegeben. Der 53-Jährige war bis März vergangenen Jahres Trainer beim VfL, bei den Niedersachsen war er seit 2022 im Amt gewesen.

Daschners Weg nach Hannover frei?

Dass Fußball-Zweitligist Hannover 96 Interesse an Lukas Daschner vom VfL Bochum hat, ist nicht neu - ebensowenig, dass der Bundesligist seinen Mittelfeldspieler bislang nicht abgeben wollte. Nun könnte aber Bewegung in die Personalie kommen, denn der VfL steht kurz davor, Tom Krauß auszuleihen. Ein neuer Spieler war für Bochums Coach Dieter Hecking bisher die Voraussetzung dafür, Daschner, der kaum noch zum Einsatz kommt, ziehen zu lassen.

Eintracht Braunschweig leiht Mittelfeldspieler Baas aus

Eintracht Braunschweig hat den niederländischen Mittelfeldspieler Julian Baas von Sparta Rotterdam bis zum Saisonende ausgeliehen. Der Fußball-Zweitligist sicherte sich eine Kaufoption für den 22-jährigen Mittelfeldspieler. Dort musste die Eintracht in dieser Saison langfristige Ausfälle von Walid Ould-Chikh und Sidney Raebiger hinnehmen. Baas, der in der Jugend von Excelsior Rotterdam ausgebildet wurde, bestritt im März des vergangenen Jahres eine Partie für die U21 der Niederlande.

St. Pauli gibt Aigbekaen einen Profivertrag

Der FC St. Pauli hat seinen Nachwuchsspieler Romeo Aigbekaen mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie lange der neue Kontrakt des Angreifers läuft, teilte der Fußball-Bundesligist in der Mitteilung nicht mit. In den vergangenen Monaten nahm Aigbekaen regelmäßig am Training der Profis teil. Beim 0:2 der Hamburger Mitte Dezember gegen Werder Bremen gehörte er zum ersten Mal zum Kader des Erstligisten.

Osnabrück holt Keeper Sauter an die Bremer Brücke

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Wie die Niedersachsen am Mittwoch bekanntgaben, wechselt Niklas Sauter mit sofortiger Wirkung zu den Lila-Weißen. Der 21-Jährige stand zuletzt bei Bundesligist SC Freiburg unter Vertrag. In der laufenden Saison absolvierte Sauter, der seit 2016 das Trikot des SC trug und dort sämtliche Teams im Nachwuchsleistungszentrum durchlief, zehn Spiele für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Südwest. In vier Partien blieb er dabei ohne Gegentreffer.

HSV: Mebude kommt als Jatta-Ersatz

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat einen Ersatz für den am Sprunggelenk verletzten Flügelstürmer Bakery Jatta gefunden. Vom belgischen Erstligisten KVC Westerlo kommt der 20-jährige Adedire Mebude auf Leihbasis zu den Norddeutschen. Das teilte der Club am Dienstagabend mit.

Bei den Glasgow Rangers wurde der Spieler mit nigerianischer und schottischer Staatsbürgerschaft ausgebildet. Der schottische U21-Nationalspieler wechselte damals in die U18-Mannschaft von Manchester City und ging 2023 nach Belgien. In der laufenden Spielzeit erzielte der Offensivspiele bei 17 Erstliga-Einsätzen für Westerlo zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Was bisher an Transfers geschah

Alle bisherigen Zu- und Abgänge der Fußball-Profi-Clubs im Norden in der Übersicht:

