NDR-Sport HBL: Hannover-Burgdorf verliert in Magdeburg, HSV-Handballer siegen Stand: 19.05.2025 21:46 Uhr

Auch die TSV Hannover-Burgdorf hat Meister SC Magdeburg nicht stoppen können und beim 28:34 (13:17) die zweite Pleite in Folge kassiert. Nordrivale Handball Sport Verein Hamburg feierte hingegen beim DHfK Leipzig einen souveränen 29:25 (15:11)-Sieg.

Die "Recken" verabschiedeten sich damit endgültig aus dem Titelrennen. Ihr Rückstand auf das Spitzenduo Füchse Berlin (gewann mit 43:28 in Göppingen) und MT Melsungen (33:27-Sieger gegen die HSG Wetzar) beträgt vier Spieltage vor dem Saisonende nun sieben Zähler. Magdeburg darf nach dem achten Sieg hintereinander indes weiter von der zweiten Meisterschaft in Folge träumen. Zumal das Team von Coach Bennet Wiegert gegen die "Recken" erneut unter Beweis stellte, in absoluter Topform zu sein.

"Recken" im ersten Abschnitt zu abschlussschwach

Vier Tage nach der 23:29-Pleite gegen Melsungen wollte die TSV ihre letzte kleine Titelchance beim Schopfe packen. Doch im ersten Abschnitt war die Angriffsleistung der Niedersachsen zu schwach, um ein Topteam wie Magdeburg vor größere Probleme stellen zu können. Hannover scheiterte ein ums andere Mal am überragenden Keeper Sergey Hernández Ferrer und ging mit der Bürde eines Vier-Tore-Rückstandes in Hälfte zwei.

Nach dem Seitenwechsel konnte der SCM zwischenzeitlich sogar auf sechs Treffer davonziehen (21:15/37.), sodass fast alles auf einen souveränen Erfolg des Titelverteidigers hindeutete. Aber die "Recken" zeigten zum wiederholten Mal in dieser Saison tolle Moral. Und als Daniel Weber sieben Minuten vor Ultimo auf 26:28 verkürzte, waren die Gäste plötzlich wieder im Spiel.

SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf 34:28 (17:13)

Tore SC Magdeburg: Kristjansson (8), Magnusson (7/5 Siebenmeter), Saugstrup (7), Pettersson (4), Lagergren (3), Hernández Ferrer (2), Claar (1), O'Sullivan (1), Serradilla Cuenca (1)

TSV Hannover-Burgdorf: Fischer (8/1), Feise (4), Kulesh (4), Weber (3/1), Büchner (2), Poulsen (2), Steinhauser (2), Uscins (2), Michaelczik (1)

Zuschauer: 6.600

Kurz darauf erhielt Vilhelm Poulsen aber eine Zwei-Minuten-Strafe, die Magdeburg umgehend ausnutzte: Gisli Thorgeir Kristjansson traf zum 29:26. Kurz darauf erhöhte Albin Lagergren sogar auf 30:26 und stellte die Weichen damit auf Sieg.

HSVH mit abgeklärter Vorstellung in Leipzig

Der HSVH knüpfte in Leipzig nahtlos an seine grandiose Vorstellung am vergangenen Donnerstag gegen den TVB Stuttgart (41:28) an. Die Gäste lagen von Beginn an in Führung und hatten sich bereits nach 19 Minuten einen beruhigenden 12:7-Vorsprung herausgeworfen. Großen Anteil daran hatte Keeper Mohamed El-Tayar. Der Ägypter hatte zu diesem Zeitpunkt eine Quote von über 40 Prozent gehaltener Würfe.

SC DHfK Leipzig - HSV Hamburg 25:29 (11:15)

Tore SC DHfK Leipzig: Runarsson (6), Semper (5), Bogojevic (4), Binder (2/1 Siebenmeter), Hönicke (2), Rogan (2), Witzke (2), Preuss (1), Seitz (1)

Handball Sport Verein Hamburg: Andersen (8/4), Tissier (5), Lassen (4), Mortensen (4/2), Sauter (3), Hertwig (2), Magaard (2), Weller (1)

Zuschauer: 4.681

Nach dem Seitenwechsel machten es die Hausherren dem Ägypter dann aber wesentlich schwerer, Tore zu verhindern. Die Sachsen agierten nun zielstrebiger und schlossen präziser ab. Weil jedoch auch die Hamburger im Angriff weiter zuverlässig trafen, geriert der Erfolg des Jansen-Teams nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

