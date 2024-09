USA weiter in Führung Solheim Cup: Erster Sieg für Henseleit Stand: 14.09.2024 18:36 Uhr

Die Hamburgerin Esther Henseleit hat bei ihrem Debüt beim Solheim Cup im zweiten Duell ihren ersten Sieg gefeiert. Im Gesamtstand beim prestigeträchtigen Kontinentalvergleich zwischen den besten Golferinnen aus Europa und den USA liegen weiterhin die Amerikanerinnen vorn.

Auf ihrer Runde am Sonnabend sicherte sich Henseleit mit der Engländerin Charley Hull den Erfolg und damit einen wichtigen Punkt für ihre Mannschaft. Im Foursome benötigte das Duo einen Schlag weniger als die Gegnerinnen Ally Ewing und Jennifer Kupcho.

Das ist der Modus beim Solheim Cup

Team USA und Team Europe bestehen jeweils aus zwölf Spielerinnen. Gespielt wird von Freitag bis Sonntag.

Europa reicht als Titelverteidiger ein Remis in der Gesamtwertung, also 14 Punkte. Die USA müssen 14,5 Zähler holen, um den Cup zu gewinnen.

Gespielt wird im Matchplay. Heißt: Jedes Loch wird einzeln gewertet. Wer weniger Schläge braucht, erhält einen Punkt. Bei Schlaggleichheit gibt es jeweils 0,5 Punkte. Die Punkte werden zusammengezählt. Wer nach 18 Löchern mehr Punkte gewonnen hat, erhält einen Zähler für die Gesamtwertung. Bei Gleichstand gibt es auch hier eine Punkteteilung.

Liegt eine Spielerin zu einem Zeitpunkt uneinholbar vorn, werden die verbleibenden Löcher nicht mehr gespielt.

Am Freitag und Samstag stehen jeweils die Vierer auf dem Programm. Dabei wird unterschieden zwischen Vierball-Bestball (insgesamt acht) und dem klassischen Vierer (ebenfalls acht). Wie der Name schon sagt, spielen beim Vierball-Bestball alle Spielerinnen mit einem eigenen Ball. Das jeweils beste Ergebnis des Teams wird gewertet.

Beim klassischen Vierer spielen die beiden Teamkolleginnen mit einem Ball und schlagen jeweils abwechselnd. Über die Aufstellung entscheidet die Teamkapitänin. Es ist theoretisch möglich, dass eine Spielerin an den ersten beiden Tagen nicht zum Einsatz kommt.

Am Sonntag sind alle Spielerinnen auf dem Platz. Dann fällt in den zwölf Einzeln die Entscheidung.

Nach zwölf Duellen steht es nun 8:4 für die US-Amerikanerinnen. 14,5 Punkte benötigen die Gastgeberinnen, um beim Heimspiel in Gainesville/Virginia den Solheim Cup nach drei Niederlagen in Folge zurückzuerobern. Titelverteidiger Europa reichen 14 Zähler. Wie schon am Vortag stehen nach den Foursomes noch vier Fourballs an, zum Abschluss stehen am Sonntag zwölf Einzel-Matches auf dem Programm.

Solheim Cup: Die Teams in der Übersicht

Team USA : Nelly Korda, Lilia Vu, Lauren Coughlin, Ally Ewing, Allisen Corpuz, Megan Khang, Andrea Lee, Rose Zhang, Alison Lee, Lexi Thompson, Jennifer Kupcho, Sarah Schmelzel - Kapitänin: Stacy Lewis

: Nelly Korda, Lilia Vu, Lauren Coughlin, Ally Ewing, Allisen Corpuz, Megan Khang, Andrea Lee, Rose Zhang, Alison Lee, Lexi Thompson, Jennifer Kupcho, Sarah Schmelzel - Kapitänin: Stacy Lewis Team Europe: Charley Hull, Georgia Hall (beide England), Esther Henseleit (Deutschland), Celine Boutier (Frankreich), Maja Stark, Linn Grant, Madelene Sagstrom, Anna Nordqvist (alle Schweden), Leona Maguire (Irland), Carlota Ciganda (Spanien), Emily Kristine Pedersen (Dänemark), Albane Valenzuela (Schweiz) - Kapitänin: Suzann Pettersen (Norwegen)

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 14.09.2024 | 19:17 Uhr