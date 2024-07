NDR-Sport Saison-Vorbereitung läuft: TSV Hannover-Burgdorf will zurück nach Europa Stand: 25.07.2024 11:40 Uhr

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf ist seit einer Woche in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Ziel ist die Rückkehr in den Europacup. Vier Zugänge stehen im Kader: Neben den Deutschen Joel Birlehm und Lukas Stutzke sind auch ein Norweger und ein Färinger neu dabei.

Jetzt haben auch die "Recken" einen Spieler aus der goldenen Generation der Färöer, den im Nordatlantik gelegenen 18 Schafsinseln, auf denen nur 54.000 Menschen leben. Gut 1.500 davon spielen Handball - und dies zunehmend erfolgreicher: Die U21 nahm an der WM 2023 teil, die Männer an der EM in diesem Jahr.

Und nachdem Elias Ellefsen á Skipagötu in der vergangenen Serie beim THW Kiel als Spielmacher beeindruckt und die Füchse Berlin den Rechtsaußen Hákun West av Teigum verpflichtet hatten, sicherte sich nun auch die TSV Hannover-Burgdorf für die kommende Saison einen aus dem furiosen färingischen Nationalteam: Vilhelm Poulsen.

"Für mich geht mit dem Wechsel in die stärkste Liga der Welt ein riesiger Traum in Erfüllung."

— Vilhelm Poulsen

Der Linkshänder, der vom dänischen Club Lemvig-Thyborön kam, soll als Nachfolger von Branko Vujovic (Dinamo Bukarest) im rechten Rückraum spielen. "Er hat uns besonders mit seinem Ehrgeiz und Abwehrverhalten überzeugt. Vilhelm bringt eine breite Spielanlage und Kämpfer-Mentalität mit, die unserer Mannschaft gut zu Gesicht stehen wird", sagte TSV-Trainer Christian Prokop. "Bei uns bekommt er die Chance, seine persönliche Entwicklung – die noch nicht vollumfänglich abgeschlossen ist – weiter voranzutreiben."

Zugang von den Löwen: Birlehm bildet nun mit Gade das Torwart-Gespann

Poulsen ist einer von vier Neuen, die dabei mithelfen sollen, dass sich die Niedersachsen in der kommenden Saison wieder für den Europapokal qualifizieren. Dies gelang in der abgeschlossenen Serie mit Platz sieben knapp nicht. Was das Quartett eint: Es sind allesamt Spieler, die schon Länderspiele in ihrer Vita stehen haben. Von Ligakonkurrent Rhein-Neckar Löwen kommt Torhüter Birlehm, der bei der TSV Dario Quenstedt (Karriereende) ersetzt und mit dem Dänen Simon Gade das Keeper-Duo bildet.

Der 27 Jahre alte Birlehm hat bisher 17 Partien für die DHB-Auswahl bestritten. Bei den Löwen hatte er zuletzt im Gespann mit Mikael Appelgren und David Späth immer weniger Einsatzzeiten erhalten. "Joel ist ein starker, ehrgeiziger Torhüter, der uns verstärken und beim Erreichen unserer Ziele helfen wird", sagte Prokop. Birlehm unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. "Wir sind sehr stolz, einen deutschen Top-Torhüter langfristig von unserem Verein und unseren Zielen überzeugt zu haben", sagte Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen bei der Verpflichtung kurz vor dem Jahreswechsel.

Norweger Solstad für den Kreis, Stutzke für den linken Rückraum

Den Ersatz für den langjährigen Kreisläufer Ilija Brozovic (RD Slovan Ljubljana) haben die "Recken" in Skandinavien gefunden: Der Norweger Solstad soll vorne Tore erzielen und hinten im Mittelblock welche verhindern. Und als frischester Zugang: Stutzke, der vom Bergischen HC kommt und auf der linken Rückraumposition spielen soll. Der zehnfache Nationalspieler, der nicht zum aktuellen Olympia-Aufgebot zählt, unterschrieb einen Dreijahresvertrag. "Lukas ist ein kompletter Handballer, der als Rückraumspieler im Innenblock deckt und über viel Zug zum Tor verfügt", sagte Prokop.

Leistungsträger Uscins und Fischer halten der TSV die Treue

Vielleicht noch etwas wichtiger für die sportlichen Perspektiven des Teams sind aber zwei personelle Entscheidungen bei arrivierten Kräften. Die TSV hat die Verträge mit Renars Uscins und Justus Fischer, die sich bei den "Recken" beide zu deutschen Nationalspielern entwickelt haben, bis mindestens Sommer 2026 verlängert.

"Ich bin der festen Überzeugung, dass ihre Rolle in Zukunft noch bedeutsamer wird. Ihre Verlängerung ist für uns ein starkes Zeichen: Wir sind ehrgeizig und haben einiges vor. In Hannover können sich nicht nur junge Spieler entwickeln und verbessern, sondern wir wollen als Club stabil nach vorne gehen und gemeinsam Erfolg haben. Schön, dass die beiden diesen Weg mitgestalten", sagte Prokop.

"Hier bin ich aufgewachsen und verspüre immer wieder Gänsehaut bei den Heimspielen."

— TSV-Profi Justus Fischer

Uscins, der mit dem Färinger Poulsen das Gespann im rechten Rückraum bilden wird, ist voller Tatendrang: "Gerade jetzt, wo die stärkste Liga der Welt immer enger und anspruchsvoller wird, wollen wir uns als Mannschaft etablieren und im besten Fall noch weitere Schritte nach vorne machen. Auf diese Herausforderung freue ich mich."

Fischer sieht es ähnlich: "Es bedeutet mir unglaublich viel, auch in Zukunft für meinen Jugendverein aufzulaufen. Hier bin ich aufgewachsen und verspüre immer wieder Gänsehaut bei den Heimspielen. Daher könnte ich mir momentan kein besseres Umfeld für meine Entwicklung wünschen."

Prokop-Team zum Trainingslager nach Aalborg

Der Tabellensiebte der vergangenen Bundesliga-Saison ist seit voriger Woche wieder im Training. Den Höhepunkt der Vorbereitung auf die anstehende Saison bildet ein Trainingslager im dänischen Aalborg (19. bis 24. August). Neben mehreren Trainings- und Teambuildingmaßnahmen absolviert die Mannschaft dort Testspiele gegen Mors-Thy Håndbold und der Champions-League-Finalist Aalborg Håndbold. Und am 5. September starten die Niedersachsen mit einem Heimspiel gegen den VfL Gummersbach in die neue Bundesliga-Saison, an deren Ende sie die European-League-Qualifikation feiern wollen.