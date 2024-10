NDR-Sport Regenbogen-Protest: St. Pauli-Fans wollen es Kevin Behrens zeigen Stand: 25.10.2024 13:02 Uhr

Wegen einer homophoben Äußerung muss Stürmer Kevin Behrens vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg eine Geldstrafe zahlen. Fans des FC St. Pauli rufen fürs Nordduell am Sonnabend zu einer Protestaktion gegen den 33-Jährigen auf.

Möglichst viele St. Pauli-Anhänger sollen am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) in Regenbogenfarben auf Kleidung oder Fahnen ins Stadion kommen. "Kevin Behrens soll genau das zu sehen bekommen, was er nicht mag – und davon so viel wie möglich", sagte eine der Gründerinnen des Fan-Netzwerks "St. Pauli Pride" der "Hamburger Morgenpost".

Behrens "soll das zu sehen bekommen, was er nicht mag"

Der Wolfsburger Stürmer hatte sich im September bei einer internen Aktion des VfL zunächst geweigert, ein Trikot in den Regenbogen-Farben als Symbol für Vielfalt und Toleranz zu unterschreiben.

Dazu soll er die Aktion mit einem homophoben Spruch kommentiert haben. Behrens entschuldigte sich später dafür und musste eine Geldstrafe an den Club zahlen. Sportlich halten die Niedersachsen weiter an dem 33 Jahre alten Angreifer fest. Schon am vergangenen Wochenende hatten Fans des VfL den eigenen Spieler mit einem Banner im Stadion kritisiert.

