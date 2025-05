Newsblog 2. Bundesliga News-Blog: Party-Trucks unterwegs - Hamburg feiert den HSV Stand: 19.05.2025 19:16 Uhr

Frauen und Männer des HSV haben die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga geschafft. Auf dem Hamburger Rathausmarkt steigt die große Party. Der News-Blog mit Videos, Stimmen und Stimmung zum Doppel-Aufstieg.

Party on auf den HSV-Party-Trucks

Nach der Rathausmarkt-Party ist vor der Binnenalster-Feier.

Die ganze HSV-Aufstiegsfeier auf dem Rathausmarkt im Video

HSV-Teams entern die Party-Trucks

Durch die Gasse auf dem Rathausmarkt bahnen sich die HSV-Teams den Weg zu den Party-Trucks. Die Feier kommt jetzt richtig in Bewegung - um die Binnenalster herum, wo auch schon Zehntausende Fans auf ihre Helden warten.

"Mein Hamburg lieb ich sehr"

Ganz großer Gänsehaut-Moment: Zehntausende Fans und die Männer-Mannschaft um Trainer Merlin Polzin singen zusammen "Mein Hamburg lieb ich sehr". Eine Gesangseinlage für die HSV-Ewigkeit.

Bitter: Bier schon ausverkauft

Gut geplant ist halb gewonnen: Hat bei der Aufstiegsfeier auf dem Rathausmarkt mit Zehntausenden HSV-Fans in puncto Gerstenschorle nur so halb geklappt. Das Bier ist bereits ausverkauft...

Balkon-Party on - Teams kommen raus

Die Menge tobt - die Teams entern den Rathaus-Balkon. Ladies first natürlich, dann die HSV-Männer. Sebastian Schonlaus Ankündigung aus Fürth nimmt Fahrt auf: "Wir wollen ein bisschen die Stadt abreißen." Dann mal los.

"Absoluter Wahnsinn. Es wird uns so viel Liebe entgegengebracht. Ich kann es nicht in Worte fassen, was da draußen gerade abgeht."

— HSV-Spielerin Victoria Schulz

Bürgermeister Tschentscher würdigt den HSV und gedenkt Uwe Seelers

"Wenn sich Zehntausende versammeln, zeigt das: Heute geht es um den Aufstieg eines besonderen Vereins in einer besonderen Stadt. Der Dino ist zurück", sagt der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in seiner Rede und findet schöne Worte für Vereins-Ikone Uwe Seeler, der die Rückkehr in die Bundesliga leider nicht mehr miterleben konnte.

"Uwe Seeler wäre stolz auf alle, die dafür gesorgt haben, dass der HSV wieder dort spielt, wo er hingehört - in die höchste Spielklasse des deutschen Fußballs."

— Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD)

Tschentscher kann aber auch schlagfertig. "Nie mehr, Zweite Liga" wird von den Gästen angestimmt. Die launige Antwort des Bürgermeisters: "Wir werden sehen, das ist der Plan."

HSV-Aufstiegsparty live verfolgen - so ist der Plan

Die Übertragung der HSV-Aufstiegsparty läuft. Zunächst werden beide Teams im Rathaus geehrt und unter anderem der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hält eine Rede. Ab circa 17.35 Uhr sollen sich die Mannschaften auf dem Balkon präsentieren. Dann geht es auf die Trucks rund um die Binnenalster.

Mannschaften schon drin - draußen hebt "Major Tom" ab...

Pils statt Weißbier - Ruhpolding goes Hamburg

Hubert Bichler (l.) aus Ruhpolding und Ulf Klindt (gebürtig aus der Region Kiel) fallen etwas aus dem hanseatischen Bild, aber heute sind alle irgendwie HSV. "Sympathische Stadt, sympathischer Verein", sagt Hubert Bichler, der seinen Geburtstag heute feiert und die Stippvisite in Hamburg geschenkt bekommen hat. Besseres Timing geht nicht ...

Hubert Bichler (l.) und Ulf Klindt auf dem Rathausmarkt

"Hammergeil" - Die Raute auf dem Rathaus-Balkon

"Alles ist angerichtet" - HSV-Fans heiß auf die Party

Rathausmarkt fest in HSV-Hand

Die Mannschaften kommen erst in einer guten Stunde ins Rathaus, doch die Fans können es kaum erwarten. Der Rathausmarkt ist schon fast voll.

Die HSV-Fan-Massen auf dem Rathausmarkt.

HSV-Party-Trucks stehen schon bereit

Noch streng abgeschirmt, aber die zwei Party-Trucks für Aufstiegs-Teams stehen schon bereit.

HSV-Party-Trucks am Rathausmarkt

Ab circa 18.45 Uhr werden beide Mannschaften mit viel Musik eine Runde um die Binnenalster drehen.

HSV-Party-Trucks am Rathausmarkt

Der frühe Vogel fängt den HSV-Wurm

Noch zweieinhalb Stunden bis zum "Anpfiff" und es gilt: Der frühe Vogel fängt den HSV-Wurm...

Erster HSV-Party-Truck schon da...

Nach der Feier im Rathaus und auf dem Balkon geht es für die HSV-Frauen und -Männer auf die Party-Trucks für die Runde um die Binnenalster. Wohl dem, der da seinen eigenen Truck hat...

HSV-Party-Truck privat...

Schon ein bisschen Party-Stimmung auf dem Rathausmarkt

Die HSV-Aufstiegsparty steigt in rund vier Stunden, die Hamburger Innenstadt wird aber schon zusehends zur Fanmeile. Zahlreiche Anhänger sind bereits am Rathausmarkt unterwegs, um sich die besten Plätze zu sichern. Und ein bisschen "Nie mehr, Zweite Liga, nie mehr, nie mehr" geht ja immer ...

HSV-Aufstiegsparty: Das ist die Route - NDR überträgt live

Heute gibt es in Hamburg die große Sause zum Doppel-Aufstieg des HSV. Dabei wird Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Teams zunächst um 17 Uhr im Rathaus empfangen. Anschließend ab circa 18.45 Uhr werden beide Mannschaften auf Eventtrucks und mit viel Musik eine Runde um die Binnenalster drehen.

Gegen 21 Uhr soll die Veranstaltung auf dem Jungfernstieg enden. Die Polizei erwartet mehr als 100.000 Fans zu der Party, die der NDR live von 17 bis 18.45 Uhr überträgt.

Torjägerkanone für Selke

Immerhin eine persönliche Auszeichnung gab es am Sonntag für den HSV: Davie Selke, gegen Greuther Fürth zunächst nur auf der Bank, hat die Torjägerkanone mit 22 Treffern gewonnen. Ob der Routinier auch in der kommenden Saison Tore im Hamburger Trikot bejubeln wird, ist indes weiter ungewiss.

"Stand jetzt gibt es noch keine Einigung", sagte der 30-Jährige zu den Vertragsverhandlungen, die in der kommenden Woche fortgesetzt werden sollen. Zu den Chancen auf seinen Verbleib beim Aufsteiger schwieg sich Selke aus: "Ich will keine Wasserstandsmeldungen verkünden."

HSV verpasst Zweitliga-Meisterschaft

Der HSV hat die angepeilte Zweitliga-Meisterschaft verpasst. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin verlor bei Greuther Fürth am letzten Spieltag mit 2:3 (0:1) und beendet die Saison hinter dem 1. FC Köln (4:0 gegen Kaiserslautern) auf Platz zwei.

HSV-Frauen siegen in Meppen

Die bereits aufgestiegenen HSV-Frauen haben am Sonntag mit 1:0 beim SV Meppen gewonnen - lange Zeit ein direkter Konkurrent im Kampf um Platz drei in der 2. Liga. Den Treffer des Tages erzielte Jacqueline Dönges in der 89. Minute.

In den Farben der Stadt zu Platz eins?

Vergangene Woche sollten alle HSV-Fans in blau gekleidet in den Volkspark kommen, für die finale Partie in Fürth sind rot und weiß ausgerufen - die Farben der Stadt Hamburg.

Die Fans des HSV im Gästeblock in Fürth vor der Partie.

St.-Pauli-Trainer Blessin freut sich auf Stadtderbys

Alexander Blessin, Trainer von HSV-Stadtrivale St. Pauli, der am Sonnabend trotz einer 0:2-Niederlage gegen den VfL Bochum den Klassenerhalt feiern konnte, freut sich auf die Derbys mit den "Rothosen" in der kommenden Saison. Er ist sich sicher, dass die auch weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus Beachtung finden werden. "Da wird nicht nur Hamburg drauf gucken, sondern ganz Deutschland, wenn nicht sogar Europa."

Zverev möchte "bald wieder ins Stadion"

Tennisprofi Alexander Zverev hat am Sonntag vor dem Start des Turniers am Rothenbaum die Aufstiegshelden des HSV aufgefordert, ihn bei einem seiner Spiele zu unterstützen: "Die Jungs sollen zu meinem Match kommen, dann komme ich mit auf die Runde", sagte der gebürtige Hamburger mit Blick auf die große Party an der Hamburger Binnenalster am Montag, an dem er allerdings auch selbst auf dem Platz stehen wird. Er freue sich auf jeden Fall, dass der HSV den Aufstieg perfekt gemacht hat: "Dann kann ich bald wieder ins Stadion", erklärte der 28-Jährige.

Kuntz sucht Verstärkungen mit "Mentalität und Qualität"

Mit einem Augenzwinkern hat HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz auf die Frage nach möglichen Verstärkungen für den Hamburger Aufsteiger geantwortet: "Also ich würde Florian Wirtz nehmen", sagte der 62-Jährige in einem Interview der Wochenzeitung "Die Zeit". Ernster fügte er hinzu, dass er eine kostspielige Verpflichtung eines Stars zwar nicht von vornherein ausschließe, aber nur dann angehen würde, wenn alle im Verein überzeugt seien, "dass er uns sportlich hilft, charakterlich hilft und in unsere Philosophie passt".

Wichtig seien ihm Kriterien wie "Mentalität und Qualität", sagte Kuntz und beteuerte, dass er weiter auf eine "Mischung zwischen Leistungsträgern, Führungsspielern, Stammspielern und Nachwuchsspielern" setze. "Es wäre absolut falsch, jetzt auch nur einen Zentimeter von unserem Weg abzurücken, der von Demut und Arbeit geprägt ist. So würden wir bewusst wieder etwas an die Wand fahren", mahnte Kuntz.

Fan-Auflauf beim ersten Training nach Aufstieg

Nach der Party ist vor der Party: Mehrere hundert Fans haben den HSV-Profis beim ersten Training nach dem Bundesliga-Aufstieg einen warmen Empfang bereitet. Am Volksparkstadion standen sie Spalier, klatschten und feierten ihr Team.

Robert Glatzel und Ludovit Reis ließen sich nicht lumpen und stimmten kurz mit ein in die "Olé, HSV"-Rufe, bevor es auf dem Trainingsplatz wieder ernst wurde in der Vorbereitung auf das letzte Saisonspiel am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei Greuther Fürth.

Ex-Coach Baumgart freut sich über HSV-Rückkehr

Auch wenn ihm der Aufstieg nicht vergönnt war, Union-Trainer Steffen Baumgart freut sich über die Rückkehr seines Ex-Clubs Hamburger SV in die Bundesliga. "Wir sollten uns drauf freuen, dass der HSV als Verein wieder da ist", sagte der 53-Jährige, von dem sich die Hamburger erst im November 2024 getrennt hatten. "Es haben immer wieder viele probiert. Die Jungs, die es jetzt am Ende gemacht haben, haben es geschafft, haben es verdient geschafft." Er habe vielen im Club gratuliert.

Auch der 53-Jährige wollte einen seiner Herzensclubs nach sieben Jahren Leidenszeit in der 2. Bundesliga zurück in die erste Liga führen, musste aber nach einer Negativserie gehen. Jetzt freut er sich auf Duelle mit dem HSV. "Schöne Stadt, schönes Stadion, geile Stimmung", sagte Baumgart.

Das sind die Baustellen beim Aufsteiger

Beim HSV fängt die Arbeit nun erst richtig an. Laut den Daten von Global Soccer Network (GSN) gibt es mindestens sechs Baustellen im Kader, die Sportvorstand Stefan Kuntz beackern muss, damit der Aufsteiger in der Bundesliga konkurrenzfähig ist.

Aufstiegsshirt heiß begehrt

Das Aufstiegsshirt des HSV ist bereits zum Verkaufsschlager geworden. Rund 100.000 Bestellungen sind in den stationären Fanshops sowie im HSV-Onlineshop und Handel eingegangen. Die Produktion und Auslieferung laufe auf Hochtouren, teilte der Bundesliga-Aufsteiger mit.

HSV hofft auf Selke-Verbleib - Vertrag läuft aus

Der Hamburger SV hofft nach dem feststehenden Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auf eine schnelle Zukunfts-Entscheidung von Stürmer Davie Selke - auch mit Blick auf die Konkurrenz. "Davie hat sich in dieser Saison einen guten Markt erarbeitet. Wir werden uns in den nächsten Tagen zusammensetzen", sagte Profifußball-Direktor Claus Costa im Sky-Interview. Der Vertrag des Angreifers in der Hansestadt läuft aus.

Selke, mit 22 Saisontreffern bester Torschütze im Team von Trainer Merlin Polzin, habe die Erwartungen in Hamburg übertroffen - "nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem auch neben dem Platz", betonte Costa. Der Verein habe deutlich gemacht, dass er mit dem 30-Jährigen, der zu Saisonbeginn vom 1. FC Köln in den Norden gewechselt war, weiterarbeiten wolle: "Sonst wären wir nie in die Gespräche eingestiegen." Selke habe allerdings darum gebeten, "erst einmal ein, zwei Tage komplett Ruhe" zu haben, berichtete Costa: "Die genehmigen wir ihm auch. Dann werden wir uns zusammensetzen und seine Zukunft besprechen."

Stadt und Handelskammer hoffen auf positive Effekte durch Aufstieg

Der HSV wird durch den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga wohl für eine noch höhere Auslastung der Hotelbetten in Hamburg sorgen. Die Stadt geht jedenfalls durch die Rückkehr des Traditionsclubs in die Beletage von einen weiteren Anstieg bei der Anzahl der Übernachtungen aus.

"Die Erste Bundesliga wird im Ausland natürlich deutlich breiter übertragen. All das, was über die Social-Media-Kanäle passiert, findet eine deutlich größere Reichweite. Und da wollen wir als Stadt davon profitieren", erklärte Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Marketing GmbH und Hamburg Tourismus GmbH, dem NDR.

Doch nicht nur die Tourismusbranche in der Elbmetropole verspricht sich vom Doppel-Aufstieg - auch die Fußballerinnen des HSV schafften den Sprung in die Bundesliga - positive Effekte. "So etwas bringt Hamburg einfach mehr auf die Karte. Und dementsprechend hat so etwas natürlich Auswirkungen, wenn wir jetzt zwei Vereine bei den Männern in der Ersten Liga haben. Und bei den Damen hat es ja jetzt auch noch funktioniert. Von daher ist es selbstverständlich für Hamburg ein super Aushängeschild - und davon profitiert auch die Hamburger Wirtschaft", erklärte Peter Feder, Pressesprecher der Hamburger Handelskammer.

Nach dem Aufstieg ist vor der Arbeit

Weil's so schön war - Das war der Aufstiegsabend des HSV

Hamburg außer Rand und Band - die schönsten Bilder eines rauschenden Fußball-Abends.

