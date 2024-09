NDR-Sport Neuzugang Haugen trifft viermal für Hansa Rostock im Landespokal Stand: 07.09.2024 16:35 Uhr

Der Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat zumindest im Landespokal seine sportliche Talfahrt vorübergehend gestoppt. Die Mecklenburger siegten am Sonnabend in der zweiten Runde beim FSV Kühlungsborn mit 5:0 (4:0). Hansa-Neuzugang Sigurd Haugen traf beachtliche viermal.

Hansa-Trainer Bernd Hollerbach begann gegen den Sechstligisten mit drei Spielern, die ihr Debüt für die Rostocker feierten. Neben dem genesenen Torwart Philipp Klewin waren die beiden Neuzugänge im Sturm, Ryan Naderi und Sigurd Haugen, von Beginn an dabei.

Norweger Haugen eiskalt vor dem Tor

Hansa setzte den unterklassigen Gegner aus der Verbandsliga von Beginn an unter Druck und präsentierte sich treffsicher. Vor allem Haugen ließ sein Können aufblitzen und die Rostocker Fans jubeln. Der Norweger, den die Mecklenburger von Aarhus GF ausgeliehen haben, erzielte alle vier Tore der Rostocker in der ersten Hälfte.

Der 27-Jährige traf in der 5. Minute bereits zum 1:0, legte drei Minuten später mit dem 2:0 nach, erzielte in der 33. Minute das 3:0 und sorgte in der 40. Minute mit dem 4:0 für den Pausenstand.

Dietze setzt den Schlusspunkt

In der zweiten Hälfte ließen es die Rostocker dann etwas ruhiger angehen. Die 2.500 Zuschauer im ausverkauften Stadion konnten dennoch einen weiteren Hansa-Treffer bejubeln. Der für Haugen in der Halbzeitpause eingewechselte Benno Dietze traf in der 65. Minute zum 5:0-Endstand.

Kellerduell gegen Mannheim - Sonnabend live bei NDR.de

Ein bisschen Rückenwind für die in der Dritten Liga noch sieglosen Rostocker. Der Tabellenvorletzte empfängt am kommenden Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) den ebenfalls kriselnden SV Waldhof Mannheim zum Kellerduell.

Die Baden-Württemberger sind mit einem Punkt aus vier Partien Tabellenletzter und blamierten sich zudem im Landespokal. Die Kurpfälzer unterlagen am Freitagabend im Viertelfinale bei Siebtligist VfR Gommersdorf mit 0:1.

