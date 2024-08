NDR-Sport Neue Saison, altes Duell: FC Bayern oder VfL Wolfsburg - wer wird Meister? Stand: 29.08.2024 11:35 Uhr

Am Freitag startet die Fußball-Bundesliga der Frauen in die Saison. Alles läuft erneut auf einen Zweikampf zwischen Titelverteidiger Bayern München und Pokalsieger VfL Wolfsburg heraus. Aber wer wird Meister? Das meinen die NDR Reporter Ina Kast und Kristoffer Klein:

Der VfL Wolfsburg ist am Ende vorn, sagt Kristoffer Klein:

In dieser Saison gewinnt den Titel nicht der Club mit den besseren Spielerinnen. Das wären zweifelsohne die Bayern, nicht nur weil sie dem VfL ihren aktuell verletzten Mittelfeldstar Lena Oberdorf weggeschnappt haben. Sondern es gewinnt der Club den Titel, der ihn am meisten will. Und da ist Wolfsburg vorn, weil beim Pokalsieger ein ganz besonderes Motivationsgemisch entsteht: Es ist die letzte Saison von Trainer Tommy Stroot, der danach wohl ins Ausland wechselt. Der 35-Jährige gilt ohnehin als sehr akribisch und wird jetzt alles, aber auch alles aus der Fußballlehrer-Trickkiste herausholen, um sich nach einer deutschen Meisterschaft und drei DFB-Pokalsiegen mit mindestens einem weiteren Titel zu verabschieden.

"Ich möchte noch einmal ein tolles Jahr erleben mit verschiedenen Highlights. Und wenn man in Wolfsburg über Highlights spricht, dann hat es immer auch mit Titeln zu tun."

— VfL-Trainer Tommy Stroot

Es könnte zudem die letzte Saison von einer ganzen Spielerinnen-Generation sein: Die Verträge der beiden Kapitäninnen Alexandra Popp und Svenja Huth sowie von Marina Hegering und Kathy Hendrich laufen aus. Alle vier sind Anfang, Mitte 30 und das Karriereende naht. Die Lust und der Ehrgeiz, die Bayern noch einmal zu ärgern, dürften riesengroß sein. "Ich glaube, dass das wieder ein sehr, sehr heißes Duell wird", prophezeit Popp: "Klar ist, dass wir oben mitspielen und im Optimalfall natürlich die Schale gewinnen wollen."

Auch, weil der Stachel in Wolfsburg tief sitzt, dass die letzten beiden Meistertitel nach München gegangen sind und oft schon von einer "Wachablösung" im deutschen Frauenfußball die Rede ist. All das führt dazu, dass sich in dieser Bundesliga-Saison der VfL durchsetzt.

Am FC Bayern führt kein Weg vorbei, meint Ina Kast:

Elf Mal in Serie deutscher Meister - die Männer des FC Bayern haben das schon geschafft. Es ist ein weiter Weg für die Frauen, dieses Ziel zu erreichen. Aber es spricht vieles dafür, dass sie zunächst einmal ihren dritten Meistertitel in Serie holen. Das Duell im Supercup zwischen Wolfsburg und den Münchnerinnen hat gezeigt, dass vor allem die Offensive des FC Bayern quirliger und gefährlicher ist. Hinzu kommt das Selbstverständnis: "Mia san mia" und vor allem - "mia san Meister". Im Gegensatz zu Wolfsburg stecken die Bayerinnen nicht im Umbruch, sind eingespielt.

Stürmerin Klara Bühl ist eine Unterschiedsspielerin und es wirkt nicht arrogant, sondern gesund selbstbewusst, wenn sie sagt: "Wir wollen den Titel auf jeden Fall verteidigen und im besten Fall das Double holen."

Die Ex-Wolfsburgerin Lena Oberdorf wird in der Hinrunde nach ihrem Kreuzbandriss noch nicht mitwirken können. Aber dann in der Rückrunde! Sie bringt nochmal mehr Qualität und Körperlichkeit ins Spiel. Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil sieht wenig überraschend in Wolfsburg den Hauptkonkurrenten im Meisterschaftsrennen, betont aber auch, dass Frankfurt "nah dran ist". Ohnehin sei das Niveau in der Liga in den vergangenen Jahren besser geworden. "Es ist schön zu sehen, dass alles näher zusammenrückt. Ich freue mich auf eine spannende Saison", sagt die Österreicherin Zadrazil.

Ich glaube trotzdem nicht, dass es übermäßig spannend wird. Meine Prognose: Die Münchnerinnen werden vom ersten Spieltag an vorneweg marschieren - zur dritten Meisterschaft in Folge.

