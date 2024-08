NDR-Sport Mit Pfanne-Einblicken - Gelingt Hansa Rostock gegen BVB II der erste Sieg? Stand: 22.08.2024 16:10 Uhr

Am Sonnabend empfängt Fußball-Drittligist Hansa Rostock die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund im Ostseestadion. Für FCH-Kapitän Franz Pfanne ein Wiedersehen mit der alten Liebe - und die Möglichkeit, Trainer Bernd Hollerbach in der Vorbereitung auf die Partie gegen den BVB II zu unterstützen.

Am mangelnden Einblick in die Abläufe des kommenden Gegners wird die Mission "erster Saisonsieg" des FC Hansa nicht scheitern. Mit Pfanne haben die Mecklenburger schließlich einen Akteur in ihren Reihen, der noch bis zum Sommer das gelb-schwarze Trikot übergestreift hat. Dann folgte der Wechsel an die Ostsee - und das, obwohl der 29-Jährige, der auch beim BVB II Spielführer gewesen war, erst im Winter seinen Vertrag bis 2026 verlängert hatte.

Pfanne will mit FCH ersten Sieg holen

Trotz vier guter Jahre in Dortmund wollte er die Möglichkeit, für eines der "Aushängeschilder des Ostfußballs" zu spielen, unbedingt nutzen, hatte er bei seiner Vorstellung in Rostock gesagt. Früh in der noch jungen Saison kommt es nun zum Wiedersehen - und gegen seine alte Liebe will er am Sonnabend (14 Uhr, im NDR Livecenter) mit seinem neuen Arbeitgeber mit aller Macht den ersten Sieg der Spielzeit holen.

"Wir haben einen Punkt aus zwei Spielen, das ist ausbaufähig. Trotzdem haben wir ordentliche Leistungen in den ersten beiden Spielen auf den Platz gebracht, die normalerweise für mehr Punkte reichen", sagte Pfanne mit Blick auf den Drittliga-Start mit einem Remis und einer Niederlage der Ostsee-Zeitung.

Hansa-Hoffnungen ruhen auf Berisha

Seine Hoffnung ruht auf Stürmer-Neuzugang Albin Berisha, der im Pokal gegen Berlin kurz nach der Pause bei seinem Debüt den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt hatte. In ihm sieht Pfanne "das Puzzleteil, das uns noch gefehlt hat. Jetzt zählt es, gegen Dortmund den ersten Sieg einzufahren."

Der Start in die neue Saison ist nach dem Zweitliga-Abstieg und dem großen Umbruch bislang holprig verlaufen. Auch wenn es in allen Begegnungen gute Ansätze gab, die Ergebnisse stimmen (noch) nicht: 1:1 gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, 0:1 bei Mitabsteiger Wehen Wiesbaden, 1:5 im Pokal gegen Zweitligist Hertha BSC.

Erfolgserlebnis ist Pflicht - auch gegen den Frust

Um nicht wie einige Zweitliga-Absteiger in den Vorjahren - zuletzt Arminia Bielefeld in der vergangenen Saison - frühzeitig in eine Negativspirale zu geraten, wäre ein Erfolgserlebnis, speziell im heimischen Ostseestadion, elementar wichtig. Das zeigte sich auch unter der Woche, als sich der Club auf der Social-Media-Plattform "X" dazu veranlasst sah, einige Nutzende aus der eigenen Anhängerschaft zur Räson zu bringen.

Der Verein, der sich in der Vergangenheit immer wieder mit Entgleisungen von Teilen seiner Fans befassen musste und dem sein Hauptsponsor deshalb kündigen will, rief unter anderem dazu auf, "Beleidigungen oder sogar Bedrohungen gegenüber Spielern, Verantwortlichen, Mitarbeitern und untereinander" zu unterlassen.

"Wenn wir zusammenhalten, werden wir auch wieder bessere Zeiten erleben. Aber wenn wir Spieler rauspicken und sie zu Schuldigen machen: So kommen wir nicht vorwärts."

— Hansa-Trainer Bernd Hollerbach

Neu-Trainer Hollerbach verteidigte am Donnerstag sein teils übel beschimpftes Team. Man müsse "die Jungs unterstützen", sagte er: "Ich fand gut, dass der Verein ein Statement gemacht hat. Wenn wir zusammenhalten, werden wir auch wieder bessere Zeiten erleben. Aber wenn wir Spieler rauspicken und sie zu Schuldigen machen: So kommen wir nicht vorwärts."

Es bringe "nichts, wenn man sich auf dem Platz und im Internet zerfleischt". Der 54-Jährige wollte daher auch viel lieber den Blick auf das Sportliche richten und auf die Einstellung seines Teams: "Die Jungs arbeiten einfach gut. Wenn wir so weiter arbeiten, werden wir Ergebnisse bringen. Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt."

Nicht mithelfen können wird gegen Dortmund wahrscheinlich die etatmäßige Nummer eins Benjamin Uphoff. Der Keeper sei zwar wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, für einen Einsatz am Sonnabend werde es "aber wahrscheinlich nicht reichen", so Hollerbach. Zudem fällt Innenverteidiger Dominik Lanius weiter aus.

"Gute Informationen" von Pfanne

Die zweite Mannschaft des BVB hat bislang einen Sieg geholt (3:0 gegen Unterhaching) und eine Niederlage kassiert (0:1 in Bielefeld). Kurioserweise fielen alle Tore - sowohl für als auch gegen das Team von Trainer Jan Zimmermann - in der und nach der 89. Minute. Für den FC Hansa also eine Warnung, bis in die Nachspielzeit hinein in jeder Hinsicht wach zu sein am Sonnabend.

Hollerbach, auf dem im Falle einer Niederlage schon gehörig Druck lastet, wird die Sinne seiner Spieler dafür schärfen. Und kann sich ansonsten auf die Einblicke seines Kapitäns berufen: "Es ist ein Vorteil, dass Pfanne lange dort gespielt hat. Er hat uns gute Informationen gegeben. Wir wissen, was auf uns zukommt."

Dieses Thema im Programm:

Nordmagazin | 22.08.2024 | 19:30 Uhr