NDR-Sport HSV will gegen Regensburg "mit aller Macht drei Punkte" - Meffert bleibt Stand: 13.09.2024 15:25 Uhr

Zwei Wochen nach dem 4:1 gegen Preußen Münster ist der nächste Aufsteiger zu Gast im Volksparkstadion. Am Sonntag empfängt Fußball-Zweitligist Hamburger SV den SSV Jahn Regensburg. Vor der Partie klärte sich eine Personalie: Mittelfeldspieler Jonas Meffert bleibt über 2025 hinaus.

Als HSV-Trainer Steffen Baumgart am Freitag auf dem Pressepodium Platz nahm, sah er sehr zufrieden aus. Zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gab es endlich Klarheit, dass er mit seinem Schlüsselspieler Meffert langfristig planen kann.

Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler, der im Sommer 2021 von Holstein Kiel gekommen war, hat seinen zum 30. Juni 2025 auslaufenden Vertrag verlängert. Zur genauen Vertragsdauer machte der Club keine Angaben. Baumgart gab allerdings eine ungefähre Richtung an: "Meffo bleibt uns mindestens zwei Jahre erhalten." Meffert absolvierte bislang 113 von 121 möglichen Pflichtspielen für die Hanseaten (drei Tore, neun Assists).

"Ich hatte nicht das Gefühl, dass 'Meffo' auf gepackten Koffern sitzt."

— HSV-Trainer Steffen Baumgart

"Du erkennst die Wichtigkeit, wenn du mit ihm arbeitest", lobte Baumgart. Meffert habe sich über viele Jahre "ein Standing" bei den Hanseaten erarbeitet. Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, dass der gebürtige Kölner den Verein verlassen wolle. Unter anderem soll Ex-Trainer Tim Walter Interesse gezeigt haben, Meffert zum englischen Zweitligisten Hull City zu lotsen.

"Ich habe ihm von Anfang an gesagt, dass ich einen Wechsel nicht für den richtigen Weg halte und dass ich alles dafür tun werde, dass er hierbleibt", sagte Baumgart. "Trotz des zuletzt lukrativen Angebots habe ich immer betont, was mir der HSV bedeutet. Ich freue mich, dass weitere Partien für diesen Club hinzukommen werden. Denn wir haben noch gemeinsame Ziele, die ich unbedingt erreichen will", erklärte Meffert.

Pflichtspieleinsatz Nummer 114 wird am Sonntag gegen Regensburg folgen. Und nach dem positiven Erlebnis gegen Preußen Münster wollen die Hamburger nun auch den nächsten Neuling unbedingt besiegen. In der vergangenen Saison hatten die Norddeutschen gegen die Aufsteiger zahlreiche Punkte eingebüßt.

"Wir wollen mit aller Macht die drei Punkte hier behalten und unser Spiel durchziehen."

— Steffen Baumgart

"Regensburg ist eine Mannschaft, die sehr kampfstark ist und einen klaren Plan hat, auch wenn sie bisher wenig Tore erzielt hat. Wir gehen nicht in dieses Spiel und sagen, dass wir Regensburg einfach so schlagen", sagte Baumgart. "Wir wollen mit aller Macht die drei Punkte hier behalten und unser Spiel durchziehen. Dabei ist unser klares Ziel, uns weiterzuentwickeln, denn wir haben auch im letzten Spiel gegen einen Aufsteiger in manchen Phasen nicht alles richtig gemacht."

Personell sieht es gut aus bei den Hamburgern. Nur Bakery Jatta ist weiterhin verletzt. Auf den Torhüter hat sich Baumgart bereits festgelegt: Daniel Heuer Fernandes wird zwischen den Pfosten stehen. "'Ferro' ist die Nummer eins, das habe ich im Sommer schon ganz klar gesagt", sagte der Coach.

Mögliche Aufstellungen:

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Hefti, Elfadli, Meffert, Baldé - Karabec - Glatzel, Königsdörffer

Jahn Regensburg: Gebhardt - Saller, Ballas, Breunig, Schönfelder - Geipl, Ernst - Pröger, Viet, Kother - Kühlwetter

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 15.09.2024 | 22:50 Uhr